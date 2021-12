Demolizione dello Stadio San Siro: Springsteen, Vasco e Laura Pausini dicono “NO!”

È noto da tempo… Milan e Inter vogliono fortemente un nuovo stadio, una struttura più moderna, a Milano. Una scelta che comporterebbe la demolizione del Meazza da tutti conosciuto come Stadio San Siro. Sono tanti gli artisti, da Vasco Rossi a Laura Pausini che si stanno mobilitando per cercare di impedire che questo avvenga.

Del resto la decisione non è ancora così certa… il sindaco di Milano, Sala ha dichiarato che, anche se la demolizione avvenisse, non sarebbe comunque primo del 2026, anno in cui la città ospiterà le Olimpiadi invernali.

In ogni caso online è nata una petizione volta a chiedere un referendum per lasciare scegliere ai cittadini.

SAN SIRO DEMOLIZIONE: I NO DAL MONDO DELLA MUSICA A QUELLO DELLO SPORT

Due grandi sportivi, Sandro Mazzola e Gianni Rivera, bandiere di Inter e Milan, hanno aderito alla petizione Sì Meazza.

Sandro Mazzola

Mi sembra che insistendo sul nuovo stadio con annessi centro commerciale, hotel, ristoranti Inter e Milan pensino più al business che ai tifosi. San Siro appartiene alla storia di Milano e dei milanesi. È il passato, ma con un lifting adeguato, e so che esistono progetti in proposito, può essere anche il futuro. Perché abbatterlo?

Gianni Rivera

San Siro è uno dei simboli di Milano nel mondo con il Duomo e con la Scala. Sarebbe come volere demolire la Scala! Se Milan e Inter vogliono un nuovo stadio acquistino il terreno da un privato e lì lo costruiscano.

Anche il mondo della musica (del resto San Siro viene considerato il tempio della musica milanese, un punto di arrivo per gli artisti) non è d’accordo con l’abbattimento dello Stadio e lo fa sapere.

Bruce Springsteen, che a San Siro si è esibito per cinque volte, ha dichiarato a Il Corriere della Sera:

Sarebbe tremendo. Un peccato. È un posto bellissimo. Per come è stato costruito è unico, il lato più lontano dal palco non è mai così lontano. Mentre suoni, è come se avessi di fronte un muro di umanità e ti torna addosso un entusiasmo enorme

Stevie Van Zandt, chitarrista di Bruce Springsteen, ha twittato: “Dobbiamo salvare San Siro! Uno degli ultimi dei grandi luoghi! Abbiamo abbastanza grattacieli e centri commerciali nel mondo ma c’è un solo San Siro!”.

E poi gli artisti nostrani… Vasco Rossi:

San Siro è stata la storia della mia straordinaria avventura. San Siro è per sempre

Laura Pausini:

I miei concerti a San Siro sono stati la realizzazione dei miei sogni e di quelli di tante persone che mi seguono. Non posso credere che davvero si voglia demolirlo. Mi dicono che potrebbe essere rimodernato con una copertura portante e un prato retrattile, reso più sostenibile e utilizzabile 365 giorni l’anno. Potrebbe così accogliere oltre alle normali partite di calcio anche partire di altri sport, concerti, opere, musica ed eventi di varia natura.

Anche i promoter di live, come Claudio Trotta di Barley’s Arts, che ha portato in Italia Springsteen e firmato la petizione, si espongono:

San Siro non è solo del calcio. Confidiamo che Sala ci concederà un’udienza pubblica per affrontare un tema di cui non si è parlato in campagna elettorale.

I numeri del meazza nella musica

Sono oltre 100 i concerti che da giugno del 1980, anno in cui lo stadio iniziò ad ospitare live musicali (il prim fuo Bob Marley con Pino Daniele in apertura, mentre il primissimo italiano a realizzarci un suo live fu Edoardo Bennato).

Da allora il record di live appartiene a Vasco Rossi che si esibito al Meazza per ben 29 volte. Lo segue, con notevole distacco, Ligabue, con 12 presenze.

Sono quattro le artiste donne che invece si sono esibiti nello stadio… una quinta, Alessandra Amoroso, ci arriverà l’estate prossima. La prima di tutte è stata nel 2007 Laura Pausini. La cantante non solo vi si esibita (per almeno cinque volte) ma è stata la prima donna a realizzarvi un sold out.

Le altre tre donne sono tutte internazionali: Madonna, Beyoncé e Rihanna.