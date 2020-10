Soundreef: dal 2021 la gestione per l’online dei Big del rap e della trap

Radio date 7 ottobre 2020.Siamo arrivati al nuovo appuntamento per scoprire i nuovi singoli in uscita questa settimana.Si inizia subito con il ritorno di Anna,.

Laura Pausini ha annunciato il nuovo singolo "Io sì", scritto da Diane Warren per il nuovo film di Edoardo Ponti.

Tempo di bilanci per l'ultimo mese di questa strana estate 2020. Sorprendono Emma, Gigi D'Alessio e Ligabue. Male Fiorella Mannoia e.

Coraggio è il titolo del nuovo album di Carl Brave in uscita il 9 ottobre. Contestualmente sarà in radio il singolo Parli Parli feat. Elodie.

Intervista a Roberta Finocchiaro: “Questo disco rappresenta il ciclo degli stati emotivi della vita”

Save Live With The Rhythm è il titolo del nuovo album di Roberta Finocchiaro. Prodotto da Steve Jordan, è stato registato a New York.