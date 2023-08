Crescono anche in Italia i guadagni, per artisti ed editori, dalla sincronizzazioni

Anche in Italia le sincronizzazioni musicali, come si evince dagli ultimi dati rilasciata dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), sono in grande crescita portando nuova linfa e nuove e importanti energie al mondo della musica.

Anche se siamo nella sezione discografia di All Music Italia, riassumiamo velocemente cosa sono le sincronizzazioni musicali.

Il diritto di sincronizzazione della musica è la facoltà di abbinare un’opera musicale ad una sequenza di immagini, al fine di creare un’opera audiovisiva che possa essere un film, un documentario, una pubblicità, una sigla o una serie tv.

Per quel che riguarda cinema e serie tv, se all’inizio degli anni 2000 erano pochi i registi che davano importanza alle canzoni abbinate alle immagini, per esempio Ozpetek (con brani dei Tiromancino, Giorgia e, più recentemente Mina), Muccino (Carmen Consoli e Jovanotti, tra gli altri) e Moccia, con l’avvento delle piattaforme streaming come Netflix e Prime Video di Amazon e centinaia di serie e di nuovi film in catalogo, anche il mercato italiano ha puntato in maniera più massiccia sulle sincronizzazioni tra immagini e musica.

Un grande successo lo ha ottenuto per esempio Mare fuori, che ha lanciato artisti come Matteo Paolillo e Clara, ma sono decine gli artisti che hanno sincronizzato un proprio brano. Alfa, Virginio, Brunori Sas, Serendipity, Giovanni Caccamo, Marco Guazzone, Diodato, Salmo, Elodie, Marco Mengoni e molti altri ancora.

Come dicevamo in apertura anche in Italia, come per i mercati anglofoni, le sincronizzazione sono diventate un’importante fonte di guadagno per artisti ed editori.

I dati FIMI relativi al 2022 parlato di un totale di guadagni pari a 13,10 milioni di euro contro i 10,36 milioni dell’anno precedente. Un incremento del 26,5% che, ovviamente, è ancora lontano dalle cifre dello streaming e download digitale (253 milioni di euro) e dei supporti fisici, quest’ultimi in costante calo (-2,2% paria a 54,1 milioni di euro nel 2022).