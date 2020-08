Simona Molinari Sbalzi D’amore Tour

Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, Simona torna sul palco per la versione estiva di Sbalzi d’amore, il tour con cui la raffinata artista festeggia 10 anni di carriera. La prima data è andata in scena a Salerno, mentre la seconda si è svolta il 5 agosto a L’Aquila, durante la kermesse All’Ombra della Musica.

La tournée nei mesi scorsi ha toccato varie località della penisola facendosi apprezzare dal pubblico per la sua versatilità nel canto e nel repertorio proposto.

“Riprendere ossigeno a polmoni gonfi dopo mesi in apnea!!!”

Queste le parole postate dalla raffinata artista

Lo scorso mese di febbraio Simona Molinari è stata chiamata da Raphael Gualazzi per la serata del giovedì al Festival. Insieme hanno interpretato una emozionante versione di E Se Domani (Qui la nostra videointervista all’artista realizzata poco dopo Sanremo).

Simona è attualmente impegnata nella lavorazione di un nuovo progetto discografico, che si spera possa vedere la luce entro la fine dell’anno.

Ecco le date per ora confermate.

05/08 L’aquila – All’ombra Della Musica

11/08 Roccella Ionica (RC) – Festival Jazz

15/08 Ulassai (NU) – Rocce Rosse In Blues C/O Stazione Dell’arte

18/08 Rivisondoli (AQ) – Rivi Sound Festival

22/08 Reggio Calabria – Catonateatro 2020

26/08 Celano (AQ) – Piazza Iv Novembre

28/08 Manciano (GR) – Street Music Festival

15/09 Lanciano (CH) – Feste Di Settembre C/O Piazza Del Plebiscito

