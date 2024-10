Sethu, in arrivo il vinile esclusivo di “Tutti i colori del buio” e il feat con i bnkr44 nel singolo “sottosopra”

Sethu feat bnkr44, sottosopra: significato del testo del singolo contenuto nel vinile di Tutti i colori del buio

Dopo l’uscita del medesimo album nel maggio scorso, Sethu annuncia l’arrivo della versione fisica in edizione limitata di Tutti i colori del buio (Carosello Records) e l’uscita del nuovo singolo insieme ai bnkr44, sottosopra.

L’album sarà stampato in vinile zootropico e sarà disponibile nei negozi fisici e online da venerdì 1° novembre, ma è già possibile preordinarlo cliccando qui.

Negli scorsi mesi, abbiamo anche avuto modo di chiacchierare con Sethu sulle tematiche delicate ed importanti dell’album, tra cui la salute mentale. Clicca qui per ascoltare la nostra videointervista!

SETHU, “TUTTI I COLORI DEL BUIO”

Sethu è uno tra i primissimi artisti italiani a realizzare un vinile zootropico. Questo tipo di vinile presenta una qualità premium ed è unico nel suo genere perché grazie al movimento circolare del giradischi, riesce a far prendere vita alla grafica in superficie come se fosse una piccola opera cinematografica.

Tutti i colori del buio, nella versione in vinile, è impreziosito da tre nuovi brani: il singolo croci insieme a Sally Cruz, la collaborazione con i bnkr44 in sottosopra e l’inedito orochimaru, il quale resterà un’esclusiva del vinile e non verrà pubblicato in digitale sulle piattaforme di streaming. Inoltre, il vinile include anche uno dei 14 poster originali ispirati ai brani del disco.

Di seguito, la tracklist del vinile di Tutti i colori del buio di Sethu:

LATO A

1. questa è la fine

2. per noia

3. sottosopra feat. bnkr44

4. i ragazzi perduti

5. croci feat. Sally Cruz

6. vandalizzami il cuore

7. ossa rotte

LATO B

8. troppo stanchi

9. problemi

10. sottopressione (non mi avranno mai)

11. orochimaru

12. napalm

13. triste vederti felice

14. tutti i colori del buio (outro)

SETHU, “SOTTOSOPRA” FEAT BNaKR44: SIGNIFICATO DEL brano

sottosopra è un brano spensierato e dinamico che descrive le difficoltà dei giovani di oggi in un mondo complicato ma che, nonostante tutto, rimangono in piedi perché alla fine di tutto, siamo «sottosopra ma sotto sotto sai stiamo bene».

SETHU, “SOTTOSOPRA” FEAT BNKR44: TESTO DEL BRANO

Non mi sento bene

Rimando un’altra sveglia

Fumo con la gola secca

È già finito un mese

Senza badare a spese

Mi dovresti fermare

Mamma ho ancora più sete di vivere al massimo

Schiantarti come un fulmine

Sparire in un attimo su un cielo sereno

Beviamo veleno

Soli fuori ho freddo fino a che non tremo

Poi guardo nei tuoi occhi rossi per davvero

In queste notti bianche con l’umore nero

E solo quando cala il sole

Tu puoi farmi ancora quel che vuoi

Sottosopra mille volte ancora

Ma tu puoi farmi quello che vuoi

Ogni volta poi non basta un’ora

In una città morta come noi

Dal tramonto all’alba stiamo stesi ancora

Qua finiamo sottosopra mille volte ancora

Ma tu puoi farmi quello che vuoi

Sto sottosopra come dopo una rapina

Come il letto la mattina

Dopo una notte con te

Metto sottosopra una cartina

Dai fumiamoci la vita

Tanto già fa male

Odiamo il solito

Poi facciamolo ancora

Spacchiamo quel locale dove non andremo più

Poi corriamo fuori ti porto dove so

Saremo solo noi

Poi guardo nei tuoi occhi rossi per davvero

In queste notti bianche con l’umore nero

E solo quando cala il sole

Tu puoi farmi ancora quel che vuoi

Sottosopra mille volte ancora

Ma tu puoi farmi quello che vuoi

Ogni volta poi non basta un’ora

In una città morta come noi

Dal tramonto all’alba stiamo stesi ancora

Qua finiamo sottosopra mille volte ancora

Ma tu puoi farmi quello che vuoi

Sottosopra ma sotto sotto sai stiamo bene

Quando finiamo per strada ancora a mani insieme

O pure ancora di più

Sottosopra mille volte ancora

Ma tu puoi farmi quello che vuoi

Ogni volta poi non basta un’ora

In una città morta come noi

Dal tramonto all’alba stiamo stesi ancora

Qua finiamo sottosopra mille volte ancora

Ma tu puoi farmi quello che vuoi

Foto di Claudia Campoli