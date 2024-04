Sethu, in attesa del nuovo album “Tutti i colori del buio” arriva il singolo “Questa è la fine”

In uscita venerdì 17 maggio, “Tutti i colori del buio” (Carosello Records) è il nuovo e attesissimo album di Sethu (qui il presave), anticipato dal singolo “Questa è la fine“, già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download.

Il brano è una fotografia del mondo contemporaneo, “scattata” dagli occhi dello stesso giovane cantautore, che sta cercando di concretizzare il suo sogno, nonostante tutta una serie di ostacoli – dal precariato all’ecoansia, dal negazionismo alla paura per il futuro e per le guerre in corso -, che lo fanno precipitare nel baratro della disillusione che questo mondo non conceda più la possibilità di avere un sogno.

Sethu però non demorde. Ed ecco che in “Questa è la fine” persiste la speranza di trovare la salvezza.

SETHU, “TUTTI I COLORI DEL BUIO”: TRA LUCI E OMBRE

Come si può già intuire dal titolo, il disco nasce da un periodo di grande buio: un buio interiore che Sethu aveva già affrontato in passato, lottando con alcuni demoni interiori, e in cui è ricaduto ancor prima di rendersene conto. Da qui la scelta di tornare in terapia, punto di svolta per la scrittura di “Tutti i colori del buio“.

“Ho scritto quest’album in uno dei miei momenti peggiori degli ultimi anni, assieme a mio fratello, in una cameretta come facevamo un tempo”, ha raccontato l’artista a proposito del brano.

Poi, ha aggiunto: “Spero che per alcuni di voi possa essere uno specchio in cui ritrovarsi nei momenti di buio”.