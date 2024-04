SCF firma una nuova convenzione con AMP, l’associazione dei music provider

SCF, la società che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti ai produttori discografici per l’utilizzo in pubblico di musica registrata, annuncia oggi la firma di una nuova convenzione con AMP, l’associazione che unisce e rappresenta i music provider in Italia: il rinnovo dell’accordo costituisce un importante passo avanti nella partnership con l’associazione e i provider, consolidando il lavoro comune verso una maggiore analiticità a vantaggio sia degli utilizzatori che degli aventi diritto.

Il mercato dei music provider con licenza SCF fornisce musica rappresentata dalla collecting a oltre 35.000 punti vendita, il 60% dei quali è fornito da music provider associati ad AMP: è un dato che sottolinea l’importanza della collaborazione nel raggiungere una vasta gamma di punti vendita diffondendo musica tutelata e di qualità in modo efficace e capillare. Inoltre, quasi la metà degli associati di AMP opera sul mercato da più di 20 anni – nessuno da meno di 10: segno che l’associazione rappresenta operatori altamente specializzati che hanno saputo imporsi sul mercato adeguandosi rispetto ai suoi fisiologici cambiamenti, pur garantendo un ambiente musicale sostenibile.

In un contesto in cui la musica gioca un ruolo sempre più centrale nelle esperienze d’acquisto, prolungando la permanenza degli acquirenti nel punto vendita, fidelizzandoli e favorendone la propensione alla spesa, questa partnership rispecchia l’importanza della musica nel creare connessioni emotive e nell’arricchire le esperienze degli utenti.

SCF e AMP: LE DICHIARAZIONI

Mariano Fiorito, Direttore Generale SCF:

“L’accordo siglato con AMP testimonia l’impegno di SCF nella promozione di un ambiente in cui gli interessi delle case discografiche e dei provider vengono tutelati e valorizzati nel migliore dei modi.

Riconosciamo il ruolo fondamentale svolto dai music provider nell’offrire ai clienti finali – attraverso il prodotto ‘radio-in-store’ – delle esperienze musicali coinvolgenti in linea con il proprio brand e adatte a vari contesti commerciali, attingendo al nostro ampio repertorio di brani musicali di qualità“.

Pietro Giola, Presidente di AMP:

“Come Associazione Music Provider (AMP) da sempre insistiamo sul valore della musica e sulla sua capacità di migliorare la percezione di un brand e del suo spazio. L’accesso al repertorio SCF consente di arrivare a quest’obiettivo, grazie al vastissimo repertorio di musica di qualità.

La collaborazione SCF-AMP va anche nel senso di un coinvolgimento proattivo degli utilizzatori, per una sempre maggior sensibilizzazione dell’importanza della qualità musicale in ambito retail, che passa anche attraverso un imprescindibile e sempre più analitico riconoscimento dei proventi dovuti agli aventi diritto“.