Sblasting: il progetto artistico senza volto fa il suo esordio con “Profumi di…”

E’ ora disponibile su tutte le piattaforme digitali Profumi di…, il singolo che da il via al percorso artistico di Sblasting, un misterioso progetto… senza volto!

Sblasting è un gruppo artistico senza volto. L’obiettivo da comunicare è che l’importante non è chi si cela dietro una maschera, ma ciò che si vuole comunicare e trasmettere.

L’intento di Sblasting è quello di stravolgere tutto ciò che è ordinario. Nulla per loro è scontato. Insieme sono tutti e nessuno.

Sblasting si pone come una vera rivoluzione nel campo musicale. Non hanno nessuna intenzione di apparire come un singolo artista e non ricercano la sola fama individuale. Per dare maggior risalto a questa scelta concettuale Sblasting coinvolge nella sua strategia di lancio volti molto noti nel panorama musicale, senza svelare fino alla fine la vera identità dell’interprete del brano.

SBLASTING

“Chi canta? Questo non si può ancora svelare.

Stay tuned…”

Queste le parole postate sui social.

Profumi di… è un brano dal ritmo coinvolgente e con un mix di sonorità latine e anni ’90. Il pezzo descrive un colpo di fulmine, che scatena un istinto prepotente nel ragazzo che desidera a ogni costo quella donna. Solo quando riuscirà ad avvicinarsi si sente catturato dal suo profumo intenso. La passione scatenerà i sensi e l’amore sboccia in una notte soltanto.