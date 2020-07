Sasha Donatelli invita alla spensieratezza nel brano “È deserta la città”

Sasha Donatelli, modello di professione e influencer, è stato uno dei protagonisti del programma Ex on the beach – Italia 2, prodotto da MTV Italia. Adesso, è pronto ad intraprendere un nuovo percorso artistico: quello di cantante.

Dal 9 luglio 2020 è negli store digitali il suo singolo inedito È deserta la città. Si tratta di un brano estivo con influenze latine. Sasha Donatelli ne ha annunciato l’uscita con un post su Instagram, nel quale ha espresso la propria felicità.

“Una gioia che non posso descrivervi così con due parole” – scrive – “Ma proverò per un minimo a rendervi l’idea delle emozioni che ho provato e provo anche solo a ricordare tutto ciò. Sì, è realtà finalmente e ancora riesco a realizzarlo davvero.

Da “Come un pittore” nasce la prima idea dei grandi miei mentori e scopritori: Samuele Macrì e Matteo Margano che dopo aver sentito la mia voce mi propongono un inedito cucito su misura per me, in un momento spento e vuoto in cui dopo 4 mesi di solitudine e reclusione forzata senza un affetto e nemmeno un familiare, la musica mi stava salvando la vita“.

Ed ancora: “E’ sempre stato un gioco, eppure nasce proprio così, un gioco “fatalista” che mi bussa alla porta presentandosi nel momento più difficile, folle, pazzo e incerto della mia vita in cui il mondo virtuale che mi ero creato non mi stimolava e rendeva più felice. Io che mi annoio di tutto e tutti e che ho bisogno continuamente di stimoli e brividi, io che stavo perdendo nuovamente fiducia come sempre sul “rotto della cuffia” prendo il treno della vita e inizio un percorso che nessuno compreso me avrebbe mai immaginato potesse diventare realtà“.

È deserta la città è cucita su misura per Sasha Donatelli, come egli stesso scrive. E’ cucita su misura anche rispetto al periodo storico che stiamo vivendo. Il brano è un inno alla vita che riparte dopo un periodo di difficoltà, con grande energia e positività. E’ un invito alla spensieratezza, per ricominciare a vivere e divertirsi.

La canzone è scritta da Matteo Gargano (in arte, Margano). La musica reggaeton è di Samuele Macrì. L’idea che hanno voluto rendere, è quella di persone che ballano al ritmo della loro hit, auspicando un ritorno alla normalità. Il brano contiene un messaggio di speranza: poter tornare a divertirsi ballando e assaporando le gioie che, dopo ogni periodo buio, si presentano.

È deserta la città è accompagnata da un videoclip ufficiale, realizzato dal regista Luca Tartaglia. La clip vuole rendere con le immagini il messaggio di spensieratezza contenuto nella canzone. Protagonista del video è Sasha Donatelli. Qui di seguito potete vedere la clip.

Sasha Donatelli – È deserta la città – Video