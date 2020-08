Santachiara canta la consapevolezza di sé nel singolo “Alba”

Santachiara (nome d’arte di Luigi, classe 1998) lancia il nuovo singolo Alba, disponibile negli store dal 28 luglio 2020. Il brano segna la terza tappa del percorso musicale del cantante, dopo il pezzo d’esordio Quindi e dopo Io e me.

Le canzoni pubblicate rivelano tre diversi mood di Santachiara: l’intimità in Quindi, la forza espressiva in Io e me, le consapevolezze acquisite in Alba. Il percorso del cantante non ha uno stile musicale definito. Ciascun brano si propone come racconto di sensazioni e momenti di vita vissuta di un ragazzo di vent’anni. Così, ogni pezzo è classificabile più per il mood che per il genere cui appartiene.

Anche Alba (SuoniVisioni Records – distribuzione Carosello Records) è espressione e manifestazione di sensazioni, percezioni, suoni e visioni differenti. Santachiara descrive così il brano: “Alba è un po’ abbandonarsi. Vuol dire guardarsi allo specchio, dopo averne passate tante, e dirsi “vai bene per come sei”“.

Il cantante racconta come è nato il pezzo: “La canzone nasce in un periodo particolare: tra scadenze, esami, appuntamenti e mille altre cose… Quando senti la necessità di trovare un momento che sia sospeso nel tempo“. Infine, Santachiara rivela: “La sonorità del beat lo fa apparire un pezzo spensierato, ma in realtà racchiude in sé una profondità legata all’attimo presente. Non è un invito a godersi semplicemente la vita in tutte le sue sfaccettature, ma una spinta a “cogliere il frutto quando è maturo”. L’alba, per me, è proprio questo: l’attimo tra ieri, oggi e domani, in cui tutto è possibile, anche essere se stessi“.

Informazioni e aggiornamenti su Santachiara si possono trovare sul suo profilo Instagram.