Sanremo Giovani 2019: le preferenze della redazione di All Music Italia

Sanremo Giovani 2019. Ci siamo quasi, questo sabato Marco Liorni nel corso del suo programma pomeridiano, Italia sì, inizierà a farci conoscere meglio i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani.

Il nostro critico musicale ha già compilato le sue pagelle che potete trovare qui e in questo articolo invece trovate sia il link per l’ascolto dei brani che tutti i testi dei giovani artisti che sognano di conquistare uno dei cinque posti tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020.

In questi giorni il Direttore di All Music Italia, Massimiliano Longo, e alcuni dei redattori del sito hanno ascoltato i brani arrivando a scegliere, un po’ come dovrà fare la Commissione Artistica di Sanremo Giovani 2019, cinque artisti da portare idealmente sul palco dell’Ariston.

Artisti e canzoni sono in ordine casuale e non di preferenza. Cominciamo…

Sanremo Giovani 2019 le scelte della redazione di All Music Italia

Alessandro Genovese

Va bene così – Leo Gassmann

Billy Blu – Marco Sentieri

Labirinto – Raim

I sogni prima di dormire – Federica Abbate

Van Gogh – Ainè

Oriana Meo

Tsunami – Eugenio in Via di Gioia

Per sentirmi vivo – Fasma

I sogni prima di dormire – Federica Abbate

Un due tre stella – Jefeo

Ne 80 – Thomas

Fabio Gattone

Vang Gogh – Ainè

I Sogni prima di dormire – Federica Abbate

Romanzo cattivo – Giulia Mutti

Labirinto – Raim

Ne 80 – Thomas

Fabio Fiume

Volo – Nico Arezzo

Un rider – Avincola

Tsunami – Eugenio in Via di Gioia

Va bene così – Lei Gassmann

La Casa del vento – Libero

