Sanremo Giovani 2019 autori. Il primo step di Sanremo giovani 2019 si avvicina. Sabato 16 novembre infatti andrà in onda il primo dei due appuntamenti di Italia sì in cui Marco Liorni presenterà i ragazzi in gara.

Nei due sabati successivi invece sarà la volta delle semifinali che, tramite il televoto, decreteranno i dieci (su 20) ragazzi che si sfideranno a dicembre a Sanremo Giovani 2019 per i 5 posti in palio al Festival di Sanremo 2020.

Nell’attesa noi di All Music Italia, da sempre attenti anche agli autori, figure fondamentali nel mondo della musica, siamo andati a scoprire chi ha firmato le canzoni dei 20 artisti in gara a Sanremo Giovani.

SANREMO GIOVAni 2019 autori

Quest’anno la presenza di cantautori (e cantautrici), tra rapper e artisti pop, è assolutamente predominante.

Partiamo da Ainé che al Festival gareggerà con il brano Van Gogh.

Il testo è stato scritto dall’artista insieme a Lorenzo Urciullo, ovvero Colapesce, mentre la musica è di Ainé, Emanuele Triglia e Pasquale Strizzi.

Il cantautore Avincola firma da solo il testo della sua Un Rider mentre per la musica è stato aiutato da Emiliano Bonafede.

Il rapper Devil A, ovvero Angelo Autorino, ha scritto il testo del suo pezzo su una musica del produttore Daniele Franzese.

Tsunami, brano degli Eugenio in Via di Gioia è stato scritto da due membri del gruppi, Eugenio Cesaro e Lorenzo Federici che, solo nella musica, si sono avvalsi della collaborazioni di Dario Faini (Dardust).

Fadi presenterà in gara Due noi. testo e musica dell’artista stesso insieme ad Antonio Filippelli, già produttore dei Soul System.

Tiberio Fazioli, in arte Fasma, firma il testo della sua Per sentirmi vivo su musica di Luigi Zammarano.

Coppia che vince non si cambia e così la musica di I Sogni prima di dormire composta da Federica Abbate vede al testo la cantautrice stessa insieme a Cheope.

La seconda delle tre donne presenti a Sanremo Giovani 2019, Giulia Mutti, è autrice in toto della sua Romanzo cattivo.

Il reduce da Amici di Maria De Filippi, Jefeo, porta in gara Un due tre stella!, brano di cui ha scritto il testo su musica di Andrea Moroni e Andrea Caldieri.

Interamente scritta da Leo Gassmann l’autobiografica Va bene così.

Marco Sentieri interpreta invece il brano contro il bullismo, Billy blu, scritto da un autore storico della musica italiana, Giampiero Artegiani.

Artegiani è scomparso lo scorso febbraio (qui una nostra videointervista) ha scritto tra le tante Perdere l’amore per Massimo Ranieri e A Casa di Luca con Silvia Salemi oltre a molti brani di Michele Zarrillo e Franco Califano.

Mike Baker porta in gara Stupido di cui ha firmato il testo con Marcello Viglione e la musica con Viglione e Alessandro Di Dio Masa.

Il giovane Nico Arezzo (vero nome Domenico Arezzo) firma testo e musica della sua Volo.

Altro rapper, Nova (Davide Ferlito), scrive il testo di Resta su musica di Paolo Muscolino (già produttore di Samuel Storm).

La band dei Réclame (Marco Fiore, Gabriele, Edoardo e Riccardo Roia) firma Il Viaggio di ritorno.

Testo e musica composti interamente da Samuel Pietrasanta in gara con E dove sarai tu.

La giovanissima Shari scrive testo e musica di Stella. Ad aiutarla nel testo c’è da Davide Marchi mentre nella musica troviamo al suo fianco Francesco Landi e Riccardo Lodi.

Si chiude con Thomas (Thomas Bocchimpani) che scrive il testo della sua Ne 80 con Daniele Lazzarin alias Danti. Quest’ultimo ha composto la musica con Federico Nardelli già produttore di Michele Merlo, Gazzelle, Lorenzo Fragola e di Start di Ligabue.