Sanremo Giovani 2019. Si svolgeranno a Roma al Teatro delle Vittorie il prossimo 3 novembre le audizioni di Sanremo Giovani in cui verranno selezionati i 20 artisti che appariranno in tv ad Italia sì con Marco Liorni (vedi qui) e dai quali usciranno quindi i 10 ammessi alla finale del 19 dicembre.

In quella prima serata in onda su Rai1 usciranno infine i nomi dei 5 che potranno salire sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2020.

Gli artisti selezionati per le audizioni di Sanremo Giovani 2019 sono 65 e non 60 come previsto dal regolamento. Questo è dovuto oltre all’elevato numero di iscrizioni, 842 (Qui il nostro articolo), all’elevato livello delle proposte presentate.

I 65 si esibiranno davanti alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

“Sono felicissimo per questa partecipazione numerosa dei giovani che con quasi 850 iscritti rappresenta il record delle ultime edizioni e sono orgoglioso soprattutto per il livello musicale molto alto di questi ragazzi. Con la Commissione abbiamo ascoltato per ore e ore i brani proposti e abbiamo deciso di alzare il numero dei partecipanti alla fase successiva da 60 a 65. Ogni genere è rappresentato: dal rap al trap, dall’indie al pop fino ai cantautori. Mi complimento con tutti loro per il lavoro svolto con impegno e passione. Dispiace per coloro che non saranno tra i prescelti ma un tetto era necessario. Si passerà poi dai 65 ai 20 partecipanti che vedremo da Marco Liorni a Italia Sì. Buona fortuna ragazzi.”

Queste le parole del Direttore Artistico Amadeus.

La divisione delle 65 potenziali Nuove Proposte vede 52 singoli (6 donne e 46 uomini) e 13 gruppi.

La provenienza geografica è la seguente: 23 partecipanti dal Centro, Sud e Nord 21 canzoni-artisti.

3 sono i minori provenienti da Gorizia (Friuli Venezia Giulia), Siena (Toscana) e Ragusa (Sicilia).

18 canzoni in gara sono interpretate da artisti provenienti dal Lazio, 8 dalla Lombardia con 8, 6 da Campania e Sicilia, 5 da Toscana ed Emilia Romagna, 4 da Puglia, 2 da Abruzzo – Marche – Liguria – Piemonte e Veneto e 1 da Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

SANREMO GIOVANI 2019 – nomi e canzoni

Yamatt – Desideri

I Tristi – L’ultima Notte Dell’anno

Fadi – Due Noi

Federica Abbate – I Sogni Prima Di Dormire

Nico Arezzo – Volo

Loren – Stendhal

Manuel Finotti – Inshallah

Réclame – Il Viaggio Di Ritorno

Devil A – Disordine

Fasma – Per Sentirmi Vivo

Leo Gassmann – Vai Bene Così

Giulia Mutti – Romanzo Cattivo

Jefeo – Un Due Tre Stella !

Aine’ – Van Gogh

Iostoconpaolo – Io Sono Paolo

Libero – La Casa Del Vento

Simona Severini – Una Cosa Bella

Shari – Stella

Cobalto – Glover

Calma – Labbra & Winston

Richi Sweet – Dedicata A Me

Five And Fist – Prima Di Te

Chico – Con Me

Avincola – Un Rider

Caponetti – Batman Autogrill

Mose – Hai Mai

Federico Baroni – Psycho Love

Le Larve – Piove

Cristina Cafiero – In Punta Di Piedi

Liberementi – Laurearmi In Felicità

Nova – Resta

Samuel Pietrasanta – E Dove Sarai Tu

Matteo Costanzo – La Giusta Distanza

Michele Merlo – Vorrei Proteggerti Dal Mondo

Epicoco – Da Quando Mi Hai Detto Di Sì

Moonage – Portogallo

Blindur – Eclisse

Le Radïci – Mi Basterebbe Il Tuo Nome

Filo Vals – Lunedì

Puritano – La Storia Della Vita Mia

Lucky&Strike – Sangue & Rossetti

Icaro – Via

Wakeupcall – Tu Non Ascolti Mai

Moki – E’ Tutto Un Bla Bla Bla

Mike Baker – Stupido

Leonardo De Andreis – Rivelazione

Seba – Davide Contro Golia

Marko – Vivro’ Per Te

Thomas – Ne 80

Revman – San Michele Il Poliziotto

Roberta Finocchiaro – L’anima E’ L’unica Chiave

Idem – Non Me Ne Frega Un Ca

Marco Sentieri – Billy Blu

Raim – Labirinto

Gavio – La Mia Generazione

Patrizio Santo – L’estate A Dicembre

Filippo Ruggieri – Ah Paolè!

Eugenio In Via Di Gioia – Tsunami

Easy Funk – Sognare È Gratis

Manitoba – Ci Divertiamo

Manuel Moscatti – Dimentica

Bizzarro – Parla Solo Con Me

Leonardo Tomarelli – Ne Ho Bisogno

Madda – La Mia Stanza

Alessandro Coli – Paranoia

LE VOCI E I VOLTI NOTI

