Sanremo 2025 che ospiti ci saranno? italiani? internazionali?

Mancano poco meno di tre mesi al Festival di Sanremo 2025, e i rumors sui cantanti in gara e sugli ospiti iniziano a farsi sempre più insistenti.

In attesa di conoscere i vincitori di Sanremo Giovani, talent che prenderà il via il 12 novembre, e di scoprire i partecipanti ufficiali tra i big il prossimo 2 dicembre (qui i nostri ultimi rumors), le speculazioni su chi potrebbe partecipare alla kermesse si susseguono.

Sanremo 2025 – Gli Ospiti

Oltre ai cantanti in gara, il cast della prossima edizione deve essere completato, e uno degli elementi più importanti è la selezione degli ospiti.

Negli anni, gli ospiti a Sanremo sono stati molto attesi ma talvolta sono anche stati visti come momenti che hanno rallentato il ritmo della gara, pur contribuendo ai picchi di share durante le loro esibizioni.

Riuscirà Carlo Conti a portare super ospiti internazionali nella riviera ligure e, soprattutto, reinserirà davvero la categoria super ospiti italiani? A quanto apprendiamo da alcuni rumors apparsi sul Corriere del Ticino che ipotizza nomi come quelli di Ultimo, Irama, Mengoni e Pinguini Tattici Nucleari, potrebbe accadere.

Super Ospiti Italiani?

La definizione di “super ospiti italiani” spesso divide il pubblico, soprattutto perché negli ultimi anni molti grandi nomi della musica italiana hanno scelto di gareggiare anziché esibirsi come ospiti. Il Festival è tornato a essere un evento ambito anche dai big, attraendo non solo nomi storici ma anche giovani promesse.

E così, grazie allo start di Conti con Fiorella Mannoia nel 2017, ma soprattutto con il lavoro di eliminazione degli ospiti di Amadeus, che sono tornati in gara nomi come Elisa, Ultimo, Giorgia, Marco Mengoni, e che hanno debuttato all’Ariston dominatori delle classifiche come Lazza e Blanco.

Proporre ospiti italiani potrebbe essere un passo indietro che potrebbe di nuovo far desistere i cosiddetti big dal mettersi in gioco in gara. Ovviamente ci sono e possono esserci delle eccezioni, per esempio quegli artisti italiani che sono realmente artisti internazionali come Laura Pausini, Andrea Bocelli, Zucchero o Eros Ramazzotti.

Sanremo 2025 – Ospiti Internazionali?

Le trattative per gli ospiti spesso si chiudono poco prima della gara, quindi non è da escludere la possibilità di vedere star internazionali in promozione per il 2025, presenti a Sanremo anche “a costo zero”. Per esempio si fa il nome di Lady Gaga che, ricordiamo, a febbraio 2025, uscirà con il suo nuovo album. Per la cantante di origine italiane sarebbe tra l’altro la prima volta al Festival.

Carlo Conti ha poi spesso espresso il desiderio di avere ospiti come i Pink Floyd in un suo programma: riuscirà a realizzare questa reunion proprio per Sanremo?

Infine uscendo dagli ospiti prettamente musicali un ospite di grande valore simbolico potrebbe essere Pippo Baudo, figura chiave nella storia del Festival. La sua presenza all’Ariston sarebbe un importante riconoscimento per chi ha contribuito a rendere Sanremo un evento iconico.