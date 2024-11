Festival di Sanremo 2025: Carlo Conti annuncia i big il 2 dicembre. Ecco i possibili cantanti in gara

Mancano solo 28 giorni al 2 dicembre, data ufficiale in cui Carlo Conti annuncerà i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025.

Ad anticipare la data è stato lo stesso direttore artistico, ospite su RaiPlay nel programma La Conversazione. “Lo dirò il 2 dicembre, il cast di Sanremo, al Tg1. Quanti sono? Non si sa.”

Con quest’ultima frase, Carlo Conti lascia presagire che, come spesso accaduto negli ultimi dieci anni, il numero di cantanti in gara, attualmente fissato a 24, potrebbe aumentare. È probabile che vengano aggiunti due nomi, portando così il cast a 26 artisti, che diventerebbero 30 con i 4 cantanti della categoria Nuove Proposte.

Per quanto riguarda la data dell’annuncio, il 2 dicembre, si tratta di un lunedì. Il conduttore mantiene l’istituzionalità dell’annuncio al Tg1, come fece Amadeus, ma sceglie una collocazione oraria diversa.

Se Amadeus annunciava la domenica nel Tg1 dell’ora di pranzo, Conti preferisce la prima serata del lunedì.

L’annuncio sarà quindi il 2 dicembre, con tempo per presentare il proprio brano fino al 26 novembre. Secondo i soliti rumors discografici, i giochi sarebbero quasi fatti e le incertezze di Carlo Conti sui cantanti e le canzoni da portare in gara al Festival di Sanremo 2025 si stanno sempre più definendo.

Circa un mese fa, il 7 ottobre, su All Music Italia abbiamo provato in questo articolo a individuare il cast con una lista di 29 nomi. Da allora alcune certezze si sono rafforzate, mentre altre sono venute meno (per esempio Naska, un nome che sembrava piacere molto a Conti, ma che non sarà probabilmente in gara).

Alcuni artisti, seguendo una tradizione sempre più diffusa negli ultimi anni, hanno annunciato durante alcune interviste di non voler partecipare, come Alfa, Fabrizio Moro e Olly. Tuttavia, rimane il dubbio che qualcuno abbia comunque presentato un brano senza convincere il direttore artistico.

E così, a 28 giorni dall’annuncio, proviamo a ipotizzare il cast dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 un’ultima volta.