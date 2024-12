Festival di Sanremo 2025, la carica degli esclusi: fuori i singoli di Povia, Jalisse, Viola Valentino e Shalpy

Le canzoni escluse da Sanremo 2025 iniziano a uscire. L’1 dicembre Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. Ora dopo il successo del nostro articolo che riportava i nomi parziali degli esclusi, alcuni di questi artisti hanno deciso di pubblicare o far ascoltare i loro brani, alimentando il dibattito sul perché siano stati scartati.

Conti ha annunciato i 30 artisti in gara durante il Tg1. Una lista che cerca di rappresentare al meglio le diverse generazioni e i generi musicali, con nomi come Emis Killa, Fedez, Giorgia, Massimo Ranieri, Brunori Sas e tante altre voci iconiche o emergenti. Tuttavia, l’annuncio non ha mancato di alimentare curiosità sulle canzoni e gli artisti rimasti esclusi dalla kermesse.

Sanremo 2025 le canzoni escluse

Tra i primi a condividere il brano presentato a Carlo Conti c’è stata Chiara Galiazzo, che ha svelato il suo inedito Valore durante un’anteprima su Rai 2. Una ballad intensa che ha conquistato il pubblico dei social, suscitando la domanda: “Se questa canzone è rimasta fuori, quali capolavori avranno convinto il direttore artistico?”.

Un’anticipazione che ha aumentato la curiosità sui criteri di selezione e sulle scelte fatte per comporre il cast ufficiale. La cantante è attualmente al lavoro su un nuovo disco di inediti.

I Jalisse: un record di esclusioni

Tra gli esclusi spiccano ancora una volta i Jalisse, che quest’anno raggiungono il traguardo della 28esima esclusione consecutiva. Dal 1997, anno in cui vinsero Sanremo con Fiumi di parole, i Jalisse non sono più riusciti a tornare sul palco dell’Ariston, ricevendo “no” da dieci diversi direttori artistici, inclusi Amadeus e lo stesso Carlo Conti.

Nonostante tutto, i Jalisse continuano a proporre la loro musica. Quest’anno hanno presentato No, no, no, no, no!, un brano che hanno deciso di pubblicare e condividere con il pubblico. Un titolo che sembra quasi una risposta ironica alle ripetute esclusioni, ma che porta inevitabilmente a chiedersi: “Non si poteva trovare una canzone adatta per farli tornare, come accaduto per i Cugini di Campagna?”.

I cantanti esclusi da sanremo 2025, da Viola Valentino a povia

Un’altra esclusione che ha fatto discutere è quella di Viola Valentino, l’interprete di hit come Comprami e Romantici. Durante una puntata del programma di Caterina Balivo su Rai 1, Viola ha presentato in anteprima la sua canzone scartata: Chanson pour danser che tra l’altro ha ricevuto un commento negativo in diretta anche dal giornalista Dondoni. Da quello che abbiamo potuto sentire onestamente non riusciamo a non essere d’accordo con lui.

Il brano di Viola, differenza di altri artisti esclusi, non è stato ancora pubblicato ufficialmente.

Tra gli esclusi troviamo anche un ex vincitore del Festival: Povia, che trionfò nel 2006 con Vorrei avere il becco. Lontano dall’Ariston dal 2010, quest’anno ha presentato il brano Arbitro, già pubblicato e disponibile online.

Un’altra esclusione che ha fatto rumore è quella di Shalpy, conosciuto in passato come Scialpi. L’artista non solo ha pubblicato il brano L’amore non sei tu su YouTube, ma ha anche espresso critiche pesanti nei confronti delle scelte di Carlo Conti tramite i social.

Le canzoni degli esclusi da Sanremo 2025 stanno già facendo discutere, tra curiosità, delusione, polemiche e il “No comment” di Al Bano.