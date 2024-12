Sanremo 2025: dopo i 30 Big, scopriamo chi sono gli illustri esclusi

Con l’annuncio del cast dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025, avvenuto durante il Tg1 con Carlo Conti presente in diretta con il classico foglio in mano, spunta anche un’altra lista: quella dei cantanti che hanno presentato un brano al direttore artistico finendo esclusi nella scelta finale.

Il numero dei Big in gara, inizialmente fissato a 24, è stato portato da Conti a 30, anche se il direttore artistico ha dichiarato che almeno altri dieci artisti avrebbero meritato un posto.

Sanremo 2025, gli esclusi

Partiamo da loro, gli esclusi per eccellenza: il duo che nel 1997 vinse con Fiume di parole e che, da allora, ogni anno propone uno o più brani senza mai riuscire a tornare in gara.

Ovviamente parliamo dei Jalisse, che hanno ricevuto “no” da praticamente chiunque negli ultimi 28 anni: da Gianmarco Mazzi a Pippo Baudo, Tony Renis, Fabio Fazio, Carlo Conti, Claudio Baglioni e Amadeus, tra gli altri.

Il duo ormai ironizza sulla loro “maledizione”: infatti, hanno pubblicato un video che simula quello dei cantanti che scoprono in diretta (ma davvero tutti? Alcune reazioni sembrano un po’ artefatte…) di essere stati scelti, brindando invece al loro 28° no.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jalisse (@jalisse_official)

Ha commentato invece solo con un “No comment” Al Bano che, già adirato con Amadeus negli anni scorsi, era certo che Conti avrebbe preso in considerazione una delle sue due canzoni. Tra i cantanti storici no, a malincuore, anche per Patty Pravo, che rimane a casa ma con un disco già pronto da lanciare, e i Nomadi.

Delusione anche per molti cantautori tra cui Aiello, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Matteo Paolillo, Paolo Vallesi, Povia, Sal Da Vinci (in duetto con il figlio) Tommaso Paradiso e Virginio e per esponenti, anche di spicco, del rap come Dani Faiv, Luchè e Shade.

Con tanti esponenti di Amici di Maria De Filippi in gara tra Sanremo Giovani e Area Sanremo (Alex Wyse, Crytical, Lil Jolie, Mew, Tancredi) nel cast del Festival trovano spazio alcuni vincitori ormai affermatisi con la propria musica come Irama, Gaia, The Kolors e la seconda classificata della sua edizione, Elodie. A loro si aggiunge, ma questa era una certezza per tutti, da mesi, la vincitrice dell’ultima edizione, Sarah Toscano.

Porte chiuse invece per Aka 7even, Alberto Urso, LDA, Petit e Mida, dall’ultima edizione.

Tante anche le donne che non sono riuscite a convincere con la propria canzone il direttore artistico. Tra loro Alexia, Anna Tatangelo, Arisa, Chiara Galiazzo (che ha fatto sapere sui social che, dopo l’ennesimo no, pubblicherà ugualmente il brano che lei considera stupendo), Elettra Lamborghini, Irene Grandi (con una canzone scritta addirittura da Gianna Nannini), Mara Sattei, Myss Keta, Mietta, Paola & Chiara, e la vincitrice dell’ultima edizione di Tale & Quale, Verdiana.

Niente Festival nemmeno per la dance di Gabry Ponte (presentato con alcuni duetti tra cui uno con Il Pagante) e quella degli Eiffel 65 con Gigi D’Agostino, per la sperimentazione di Venerus e il pop di Benji & Fede, Matteo Romano, Boomdabash e Matteo Bocelli.