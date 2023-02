Sanremo 2023, gIANMARIA indossa il nodo blu contro il bullismo

gIANMARIA è il vincitore di Sanremo Giovani e, per questo motivo, è entrato di diritto in gara a Sanremo 2023 dove canta il suo nuovo inedito ‘Mostro‘, estratto dall’album che proprio questa settimana farà il suo esordio sul mercato discografico.

Proprio oggi, come sottolineato anche questa mattina in conferenza stampa, è una giornata importante e da sottolineare specialmente per quella generazione che in gIANMARIA vede un faro.

Oggi, infatti, ricorre la giornata internazionale contro il bullismo e cyber bullismo ed è per questo motivo che gIANMARIA ha deciso di indossare il nodo blu sul palco durante la sua esibizione, simbolo dell’impegno contro il bullismo in tutte le sue forme.

Nella serata del suo esordio sul palco di Sanremo, gIANMARIA lancia un messaggio legato a un fenomeno che si allarga purtroppo sempre più nella nostra società. Il bullismo è un mostro che, come canta gIANMARIA nel suo brano, troppo spesso ci intrappola nella solitudine e negli schermi dei nostri smartphone.