Sanremo 2022: Amadeus e la Rai cambiano le regole... l'annuncio dei big arriverà prima del 15 dicembre

Il cast dei Big del Festival di Sanremo 2022 non verrà più annunciato nella serata di Sanremo Giovani 2021 in onda su Rai1 il 15 dicembre prossimo, show a cui gli artisti in gara dovranno comunque presenziare, ma già nei prossimi giorni.

A comunicarlo è una nota ufficiale apparsa sul sito della Rai che vi riportiamo qui a seguire:

La Direzione di Rai1, avvalendosi delle facoltà del paragrafo “Modifiche e/o integrazioni al Regolamento” del capitolo/paragrafo “Disposizioni generali e finali”, procede alle seguenti modifica del Regolamento stesso: “Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al Festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 2 dicembre 2021. Viene mantenuto l’impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo.

Secondo i Rumors a dar vita a questo cambiamento sarebbe stata la lista dei Big spoilerata dal settimanale Chi che, già lo scorso anno pubblico gran parte dei nomi (18 su 26) con alcuni giorni di anticipo.

Quest’anno invece la fuga di notizie è partita decisamente prima… per la precisione due settimane prima dell’annuncio ufficiale inizialmente previsto per il 15 dicembre.

In realtà ad oggi non ci sono conferme ufficiali sul fatto che il cambio sia dovuto a questo spoiler. Anche perché la lista lanciata da Chi comprende 16 nomi, pertanto ne mancano almeno almeno 8 all’appello. Nulla che non si sia già visto su altre testate web negli anni passati (nel 2017, terzo Festival di Carlo Conti, ad una settimana dall’annuncio si era a conoscenza praticamente di tutto il cast eccezion fatta per Michele Bravi, vera sorpresa, pare sostenuta da Maria De Filippi, di quell’anno).

L’annuncio è stato quindi anticipato per paura di un’ulteriore fuga di notizia o Amadeus ha in mente altro? Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprirlo.