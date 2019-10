Dopo un’estate in cui ha sbaragliato la concorrenza vincendo a sorpresa il contest Deejay on Stage (Qui il nostro articolo), Samuele Proto è tornato e ha tutta l’intenzione di conquistare il pubblico con l’Ep intitolato 33 Stradale.

33 Stradale è la traduzione in musica degli ultimi sei mesi di vita del cantautore. L’Ep è stato prodotto e mixato da Simone Papi, mentre il mastering è stato curato da Marzio Benelli.

“L’importanza di questo disco per me si traduce nel significato del titolo stesso dell’album. Un titolo particolare che fa riferimento all’auto dei miei sogni, realizzata negli anni ’70, in tiratura limitata e che rimarrà per sempre nella storia.

Spero sia un augurio per la mia musica perché mi sento in dovere di dire qualcosa e sono fiero di questa realizzazione proprio perché mi rappresenta. Mesi di vittorie e sconfitte che senza dubbio mi hanno reso più maturo. Spero che piaccia.”