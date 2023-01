Salmo: per i siti di gossip Shari è la sua nuova fiamma. Ma la verità potrebbe essere un'altra...

Sono numerosi i gossip che in questo periodo circondano la figura di Salmo. Il rapper sardo (al secolo: Maurizio Pisciottu) ha infatti di recente fatto parlare di sé per un motivo in particolare, strettamente gossipparo legato alla giovane Shari, in gara al prossimo Festival di Sanremo. Ma andiamo con ordine, per cercare di capire cosa si sta dicendo in merito.

Nei giorni scorsi, poco prima di Capodanno 2023, molti siti hanno riportato la notizia secondo cui l’artista sardo avrebbe già ritrovato l’amore. A confermare il suo attuale status sentimentale, a quanto pare, sarebbero alcune foto che il rapper ha pubblicato sui social in compagnia di una ragazza definita dai siti di cui sopra “misteriosa” (questo è il caso di Pipol Gossip).

Ma la verità è che i fan dell’artista e della ragazza stessa sanno benissimo che di misterioso non c’è un bel nulla. La bionda che ha passato con Salmo gli ultimi giorni dell’anno scorso in relax in una meta super esclusiva a Dubai non è nient’altro che Shari.

Il rapper, va detto, si è limitato a condividere le foto con Shari (in uno dei selfie, lui le bacia dolcemente la guancia) senza smentire né confermare che sia effettivamente la sua nuova fiamma.

Perché in questo periodo salmo sta “frequentando” shari?

Non esistono annunci o smentite di sorta rispetto a questa presunta relazione. L’unica certezza è che fra i due un rapporto ci sia di certo… quello di lavoro. Shari fa infatti parte del Roster dell’etichetta fondata da Salmo, la Leboski 360° (distribuita da Sony Music Italy), che in questo periodo freme per vedere la sua cantante salire sul palco dell’Ariston.

Shari, infatti, sarà una dei 28 Big che il prossimo febbraio saliranno sul palco del teatro ligure con il brano Egoista. E Salmo, tra l’altro, sarà a sua volta in città in quei giorni, ospite speciale della nave da crociera Costa Smeralda attraccata sulla costa sanremese, dalla quale si esibirà in collegamento.

E la love story? Chissà…