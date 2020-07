E’ uscito il nuovo singolo di Sal Da Vinci So Pazz’ E Te, realizzato in collaborazione con l’artista urban Vale Lambo.

Il brano è stato presentato in anteprima su Rai2 a Made In Sud, la trasmissione comica alla quale il cantautore partecipa nei panni di Salvatore, lo chef con il cuore e la passione per la musica.

“Quest’avventura mi entusiasma e mi impegna tantissimo. Anche duettare con Fatima e con Stefano è un grande divertimento: la loro passione, la loro voglia di cantare e condividere la mia musica sono energia pura!”

Queste le parole di Sal Da Vinci per descrivere l’esperienza televisiva. Il cantautore prosegue parlando del brano:

“In questo brano, un reggaeton lento, ho scelto di collaborare con un artista urban. Insieme a Vale Lambo abbiamo scritto questo pezzo a quattro mani, contaminando una musica che noi del sud del mondo abbiamo nel DNA con l’espressione culturale che ci appartiene, sviluppata anche su un linguaggio amorevole e poetico.

Per questo progetto sono fiero di aver ripreso un percorso orientato al dialetto napoletano, che fiorisce ora come non mai anche attraverso i più giovani: ecco perché l’interazione con le nuove generazioni.”

SAL DA VINCI SO PAZZ’ E TE FEAT. VALE LAMBO

Il singolo è accompagnato da un videoclip girato tra i sassi di Matera e al Circolo Velico Riva dei Ginepri sulla spiaggia di Marina di Pisticci, con la produzione esecutiva di Terranera.

Si tratta di un video dal forte sapore cinematografico diretto dal regista Giuseppe Marco Albano e al quale ha collaborato Angelo Stramaglia, tra i più stimati e richiesti direttori della fotografia.

“Quando con Sal ci siamo sentiti la prima volta inizialmente avevamo pensato di girare in costiera amalfitana. Riflettendoci bene, però, ho pensato che i paesaggi e i colori della mia terra, la Basilicata, potessero rappresentare al meglio quello che nella mia testa avevo immaginato.”

Queste le parole del regista.