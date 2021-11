Rovazzi al lavoro sul suo secondo film da protagonista, “Con chi viaggi”

Nuovo film per Rovazzi, uscirà l’anno prossimo Con chi viaggi.

La pellicola arriva dopo il debutto di Fabio in veste di attore avvenuto nel 2018 con il film Il Vegetale diretto da Gennaro Nunziante.

Da sempre è noto che la grande passione di Rovazzi, una passione ancora più grande di quella per la musica, è il cinema, sia nelle vesti di attore che in quelle di regista. A darne prova sono i videoclip dei suoi singoli sempre curati nei minimi dettagli e realizzati come dei veri e propri cortometraggi.

Ora a svelare il nuovo progetto cinematografico è lo stesso Fabio Rovazzi. Alla regia ci sarà YouNuts!, il duo di registi e DOP romani, composto da Antonio Usbergo & Niccolò Celaia, entrambi classe 86’ che, partendo nel 2011 dai video rap del panorama underground romano, è passato ad artisti di livello nazionale come Salmo, Alessandra Amoroso, Måneskin, Marco Mengoni, Elisa e molti altri ancora.

Protagonisti di Con chi viaggi insieme a Rovazzi ci saranno Lillo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi. Il film è prodotto da Lucky Red e scritto da Matteo Menduni, Lillo Petrolo e Tommaso Renzoni.

Con chi viaggi arriverà nelle sale nel 2022 ed è stato girato tra Roma e l’Umbria. Rovazzi nella pellicola interpreta Michele, che grazie a un’app di car-sharing incontra nel suo tragitto Paolo (Lillo), Elisa (Michela De Rossi) e Anna (Alessandra Mastronardi).

Un viaggio imprevedibile che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.