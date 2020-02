Romina Falconi sposta le date del Biondologia Tour in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute per far fronte all’attuale emergenza sanitaria.

Ecco il messaggio postato sui social dall’artista:

“Amori miei, purtroppo mi vedo costretta a spostare i concerti del 2 marzo a Roma e del 15 Marzo a Milano.



Un concerto deve essere un momento di spensieratezza, di gioia.

Mi stavo già pregustando tutti gli abbracci, avevo intenzione di svelarvi che durante lo show ci saranno un bel po’ di parlati perché più che un concerto, il mio è un confessionale. Si sposta tutto ma non si molla niente.

Spero che comprenderete e che verrete a stringermi a fine concerto, come siamo abituati. In questi giorni ci mancherebbe solo che l’autrice del brano Magari Muori, poi, a fine concerto vi abbraccia e ve fa venì un raffreddore e altre cose che non ce voglio manco pensa‘.”

BIONDOLOGIA TOUR: i nuovi appuntamenti

A questo punto la cantautrice conferma le nuove date a cui si aggiunge un nuovo appuntamento ad Ancona.

“Dunque ecco le date confermate dal mio team (che sono due giorni che non dorme) con una sorpresina in centro Italia.

4 Aprile, Viper, Firenze (già in prevendita)

23 Maggio,Teatro Filarmonici, Ascoli Piceno

4 Giugno, Auditorium Parco della Musica, Roma (ci danno un’altra sala, anche questa molto figa, e il n. della poltrona corrisponde più o meno a quella precedente, abbiate pazienza amori miei, dopo tutto questo caos e gli spostamenti di tutti gli show, i signori dell’Auditorium stanno facendo di tutto per venirci incontro)

24 Giugno, Auditorium a Milano (il n. della poltrona che avete preso rimane quello).

I biglietti di Roma e Milano rimangono validi per le nuove date.

Statemi accanto, ovunque voi siate. Io sto a Milano e a ‘sto punto, in questo clima di isolamento, finisco di scrivere il resto del disco.”