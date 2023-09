Rockets, in attesa dell’album “Time Machine” arriva la versione in inglese di “Piccola Katy” dei Pooh

I Rockets sono tornati con una nuova e sorprendente versione in inglese di “Piccola Katy“, iconico brano dei Pooh, che anticipa il nuovo progetto discografico “Time Machine” (Etichetta Intermezzo / RocketsGalactica), in uscita il 6 ottobre sia in digitale che in edizione limitata in Vinile e CD.

Disponibile in rotazione radiofonica e in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 22 settembre, la cover di “Piccola Katy” ha anche un video, illustrato e animato da Marco Ghiglione – Art Director, Manager Creativo e Characters Designer in Disney e Marvel Comics – che ha messo in scena, in un formato fumettistico, il racconto di un testo che ha fatto la storia della musica italiana e che, nel 1968, è stato considerato rivoluzionario perché ha come protagonista un’adolescente fresca del suo primo amore che vuole conquistare la sua indipendenza.

“È un omaggio alla più grande e longeva band italiana, i Pooh. Li avevo conosciuti molto bene negli anni ’70 – ’80 durante i nostri tour“, racconta il frontman e membro fondatore dei Rockets Fabrice Pascal Quagliotti.

“Devo dire che li ho sempre ammirati per quello che hanno saputo creare e rappresentare nel panorama musicale italiano per decenni. Dopo alcuni tentativi stavo per gettare la spugna. Poi, un giorno, Fabri Kiarelli ha avuto l’idea di proporre una sequenza di accordi diversa da quella originale.

Insieme a Eleonora Toffolo, Fabri ha tradotto ed elaborato il testo per facilitare il nostro arrangiamento. Il brano elimina la stesura ‘leggera’ di fine anni ’60, in modo da rendere il pezzo più rock e più grintoso, con un tocco di electro. Infine, ho inserito delle barre rap al posto del parlato originale. Il commento di Roby Facchinetti alla nostra versione è stato: ‘Mooolto bello!'”.

I Rockets annunciano l’uscita di “Time Machine”

“Time Machine” ripercorre la storia della musica mondiale attraverso dieci cover di brani interpretati originariamente da mostri sacri della musica, suonate dalla band capostipite dello space-rock (alla tastiera il frontman Fabrice Pascal Quagliotti, alla voce Fabri Kiarelli, alla chitarra Gianluca Martino, al basso Rosaire Riccobono e alla batteria Eugenio Mori).

La produzione musicale e gli arrangiamenti dell’album sono stati curati da Fabrice Quagliotti. L’executive producer del progetto è invece Roy Tarrant.

Al seguente link è possibile ascoltare 30 secondi di ogni brano.

Rockets, “Time Machine”: la tracklist