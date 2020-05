Sarà disponibile dal 3 giugno per Sony Music Italy il nuovo singolo di Rocco Hunt Sultant’a Mia.

Il brano arriva dopo 12 mesi in cui l’artista è riuscito a ricostruire una credibilità notevole e ha ripreso in mano un percorso che i suoi sostenitori non avevano mai messo in discussione, conoscendo le sue potenzialità.

Nel maggio dello scorso anno Rocco Hunt pubblicò Benvenuto in Italy a cui seguì qualche settimana dopo un inaspettato annuncio che lasciava presagire un imminente addio alle scende.

Arrivò, poi, a fine agosto l’album Libertà che ha permesso al rapper campano di ritrovare fiducia in sé stesso e raggiungere risultati notevoli (ne abbiamo parlato Qui, Qui e Qui).

ROCCO HUNT SULTANT’A MIA

Mercoledì 3 giugno sarà disponibile il nuovo singolo di Rocco Hunt Sultant’a Mia, prodotto da Nazo.

Il brano nasce come regalo ai fan sui social e ha sin da subito ricevuto un grande apprezzamento dai suoi follower, che lo hanno potuto ascoltare in anteprima.

“Dopo un lungo periodo di lockdown, in cui non è stato possibile per le persone stare insieme, questo pezzo è una liberazione. Finalmente ci si può riabbracciare e quindi ‘Se non scendi salgo io, stasera sei soltanto mia’. Abbiamo deciso di lanciare il brano sulla chat messenger, e il giorno stesso suonava già nelle macchine e sui balconi, prima ancora che uscisse ufficialmente. Con Valerio Nazo, il producer del brano, ho trovato la mia dimensione, il mio mondo…sono sereno e pronto a far uscire tanta musica prossimamente.”

Queste le parole di Rocco Hunt.