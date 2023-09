“Sei migliore o no” anticipa “Dieci piccole ragioni”, il nuovo disco di Roberto Casalino

Fuori da venerdì 8 settembre “Sei migliore o no“, nuovo singolo di Roberto Casalino, un brano che anticipa l’uscita di “Dieci piccole ragioni” del quarto album di inediti dell’artista, già noto anche per aver scritto alcune delle più belle canzoni degli ultimi 15 anni tra cui “L’Essenziale” di Marco Mengoni e “Novembre” di Giusy Ferreri.

Tra l’altro l’artista è reduce dal successo del brano scritto per e con Tiziano Ferro, “Destinazione mare“, certificato con il disco d’oro. Canzone che lo ha visto cantare sul palco di uno stadio per la prima volta in duetto con l’amico fraterno.

Partiamo proprio dal nuovo singolo, brano che segue “L’ultima” e “Un giorno tre autunni” del 2022, e “Popcorn” e “Altrettanto” feat. Romina Falconi.

Roberto Casalino Sei migliore o no

Fuori per Casakiller con distribuzione ADA Music Italy “Sei migliore o no” è stato scritto da Roberto insieme ad Alessandro Raina, che riflette sul passare del tempo e sui tanti interrogativi che ci poniamo, a volte senza trovare una risposta soddisfacente.

Il testo è quasi una lettera, parole scritte per una persona che amiamo, e a cui vorremmo spiegare la nostra impotenza di fronte a certi eventi della vita. C’è l’amore, il dubbio, il perdono, il senso di protezione e il cambiamento scandito dagli anni che passano.

La produzione è affidata a NiccoV (Nicco Verrienti) che ha saputo esaltare la poetica del brano con sonorità anni ’80, una ritmica incalzante e suoni che rimandano a una sensazione di leggerezza, nonostante la tematica trattata non lo sia affatto.

Il nuovo album, “Dieci piccole ragioni”

Dopo “E questo è quanto” del 2014, “Errori di felicità” del 2018 (qui la nostra recensione) e “Il Fabbricante di ricordi” del 2019, quest’ultimo uscito anche in versione live, “Dieci piccole ragioni” è il nuovo disco di Roberto Casalino fuori dal 15 settembre 2023.

Il progetto sarà presentato in due speciali appuntamenti live. Il 13 ottobre al Largo Venue di Roma e il 26 ottobre al Circolo ARCI Bellezza di Milano.

Questo disco raccoglie le esperienze e le consapevolezze raggiunte negli ultimi anni. È un album sull’amore verso se stessi, un percorso che passa attraverso la comprensione, la compassione e il perdono.

Dieci frammenti di vita legati da un suono pop moderno che si avvale della giusta dose di elettronica e di strumenti acustici che confluiscono insieme in modo del tutto naturale, vestendo ogni singolo brano in funzione della sua storia e della sua emotività. Roberto lo racconta così: