Nuovo acquisto per BMG, la storica azienda musicale che oggi fa capo al gruppo internazionale Bertelsmann e che in Italia è guidata dal Managing Director Dino Stewart. E’ stato annunciato l’arrivo nel rooster, nell’esclusiva veste di autore e compositore, di Riccardo Zanotti, l’artista che si può definire come la vera e propria anima dei Pinguini Tattici Nucleari.

RICCARDO ZANOTTI E I PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Riccardo Zanotti è il leader dei Pinguini Tattici Nucleari. L’artista ha solo 24 anni, ma già da 7 da anima e corpo in un progetto che ha portato la band a esibirsi in numerosi contest importanti realizzando diversi sold out (Qui la nostra intervista realizzata in occasione del Concerto del Primo Maggio).

La scorsa primavera i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato l’album Fuori dall’Hype, che ha certificato una scrittura fresca, innovativa, orecchiabile e mai banale (Qui la videointervista di presentazione dell’album).

La band oggi conta 15 milioni di views su Youtube, oltre 40 milioni di streaming e quasi 6 mesi consecutivi di permanenza consecutiva nella classifica degli album più venduti con Fuori dall’Hype, il quarto album tuttora presente nella chart Fimi.

Riccardo Zanotti ha studiato musica a Londra all’Università di Westminster, nel corso di laurea in Commercial Music.

Polistrumentista, compositore e produttore artistico, ha un percorso professionale decisamente trasversale, che nel tempo lo ha visto mettersi in gioco nella scrittura indie-pop, ma anche in generi molto diversi come il prog o il metal.

Zanotti, che definisce la scrittura indie-pop come quella in cui si trova più a proprio agio e che meglio rispecchia ciò che gli è sempre piaciuto, entra a far parte di BMG come autore in esclusiva.

Foto dai Social di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari