Sarà disponibile dal 3 novembre il romanzo di Riccardo Zanotti Ahia!, il primo del cantante dei Pinguini Tattici Nucleari.

L’annuncio arriva direttamente dalle pagine social del cantautore, leader della band rivelazione del 2020.

“Durante la quarantena decisi che avrei scritto un romanzo. Inizialmente nacque come un gioco, ma poi, col passare del tempo, ci misi sempre più impegno e dedizione. Finivo di suonare in studio di registrazione a mezzanotte, e poi mi mettevo in un angolino a scrivere, per tre o quattro ore, quasi ogni giorno.

Ho perso molte ore di sonno ma secondo me ne è valsa la pena: Ahia! (romanzo) uscirá il 3 Novembre. Invece Ahia! (EP) uscirà il 4 Dicembre, ma quella è un’altra storia.

Grazie”