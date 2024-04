Raffaella Zago presenta l’album d’esordio “Love Letters”

Disponibile in tutti i digital store e in vinile da venerdì 12 aprile, “Love Letters” (Groovin Recordings) è l’album d’esordio della cantautrice urban Raffaella Zago e arriva dopo che uno dei suoi brani, “So Precoius“, è entrato nella top ten della UK Soul Chart.

Anticipato dai singoli “Money Trees“, “Open Your Heart” e “Zoso“, l’album contiene dieci brani che trattano a più riprese il tema dell’amore, con influenze che spaziano dal soul al jazz, passando per il funk e l’hip hop.

“Dopo aver finito di scrivere quasi tutti i pezzi, mi sono resa conto che, a parte ‘Money Trees’, ogni canzone, involontariamente, era dedicata a qualcuno, smossa sempre da un forte sentimento d’amore.

Dunque, in questo mio primo album sono presenti varie sfaccettature di quello che è ‘l’amore attraverso i miei occhi’, nel modo più sincero e genuino possibile, mescolando anche vari generi musicali che hanno sempre fatto parte della mia vita e mi rappresentano al 100%”.

Raffaella Zago, “Love Letters”

Raffaella Zago ha scritto, interpretato e composto (insieme a Max Greco e Antonio Liso) tutte e dieci le tracce che compongono il disco che, grazie all’uso dell’inglese, ha un respiro internazionale.

A valorizzare ulteriormente il talento della cantautrice padovana interviene poi la band – composta da Giuseppe Lai alla chitarra, Eveline Lucchini al basso, Vincenzo Garofalo e Alessio Profeti alla batteria e alle percussioni, Antonio Liso alla chitarra e Max Greco alle tastiere -, che dà corpo a un sound black contemporaneo.