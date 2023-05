Radio Italia Live: il cast della scaletta del concerto in piazza del Duomo a Milano. Con Lazza, Tananai, Madame e Articolo 31

Radio Italia Live 2023.

Sabato 20 maggio torna in Piazza del Duomo a Milano Radio Italia Live – Il concerto.

La celebre radio con sede a Cologno Monzese ha reso noto il cast che andrà a comporre la scaletta dell’evento.

A salire sul palco saranno:

Achille Lauro Articolo 31 Colapesce Dimartino Elodie Tiziano Ferro Lazza Madame Pinguini Tattici Nucleari Eros Ramazzotti Tananai

Dieci grossi nomi della musica italiana che riempiranno di note la serata milanese del 20 maggio a partire dalle 20.40. Padroni di casa, per il 10° anno consecutivo, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Nel backstage ci sarà Manola Moslehi, mentre a Daniela Cappelletti il compito di intercettare l’emozione del pubblico.

L’orchestra sarà diretta dal M° Bruno Santori. Saturnino eseguirà la sigla del concerto dal vivo.

L’evento sarà replicato, con un cast diverso ancora non ufficializzato, il 30 giugno al Foro Italico di Palermo.

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

Radio Italia Live – Il Concerto sarà in diretta, già dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

RADIO ITALIA LIVE – LE DICHIARAZIONI

Sindaco di Milano Giuseppe Sala:

“Siamo felici che la collaborazione con Radio Italia prosegua con continuità e all’insegna della qualità. Il concerto gratuito in piazza del Duomo è un appuntamento imprescindibile per Milano e per tutti coloro che amano la buona musica italiana e dal vivo. Sono certo che anche quest’anno, il 20 maggio, Radio Italia Live regalerà una serata di festa a tutta la città”.

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura Comune di Milano:

“Radio Italia torna per un nuovo, entusiasmante concerto gratuito nella piazza più importante della città. Uno spettacolo speciale, totalmente live, che anche quest’anno sarà trasmesso in diretta televisiva e sul web, in modo da diventare una festa non solo per Milano ma per tutta l’Italia“.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia:

“Che dire, è da un anno che aspettiamo di poter tornare in piazza Duomo a Milano e vivere le emozioni uniche che Radio Italia Live – Il Concerto è in grado di regalare a tutte le persone in piazza o a quelle che ci seguiranno attraverso radio e televisione. In un panorama ormai affollato di manifestazioni musicali, Radio Italia Live – Il Concerto resta l’unico evento realizzato interamente dal vivo con la presenza di un’orchestra vera, che da quest’anno abbiamo ribattezzato Radio Italia Live Orchestra. Il M° Bruno Santori è e resta protagonista di tutta la parte musicale, degli arrangiamenti e della scelta dei musicisti che saranno sul nostro palco. Quest’anno saranno dieci artisti di altissimo livello i protagonisti che si esibiranno in mini concerti in quanto il format, ormai storico, prevede che ogni cantante esegua tre canzoni. Voglio ringraziare, oltre a Rai Pubblicità, le istituzioni, le case discografiche, i management e tutti quelli che anche quest’anno contribuiranno alla, mi auguro, ottima riuscita del nostro evento ”.

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia:

“Radio Italia Live – Il Concerto torna in Piazza Duomo con un’edizione che si preannuncia entusiasmante. Siamo pronti a replicare il successo degli scorsi anni e a raggiungere un pubblico sempre più vasto attraverso la radio, la tv, lo streaming web, le app e i social, senza dimenticare la piazza che ci accoglie sempre con grande entusiasmo. Nel 2022 oltre 9 milioni di persone (fonte: GroupM) hanno vissuto con noi questo grande evento: non vediamo l’ora di emozionarci di nuovo insieme. Accanto a noi ci sarà, per il secondo anno consecutivo, a conferma di un sodalizio forte e duraturo, un broadcaster d’eccezione come Sky che trasmetterà il concerto in diretta contemporanea su Sky Uno, NOW e TV8 e lo racconterà sui propri social. Sky sarà anche presenting partner. Sono tanti e prestigiosi gli sponsor e i partner che hanno scelto di essere al nostro fianco in questo importante appuntamento, siamo felici di accogliere nuovi brand e di ritrovarne altri con i quali abbiamo un rapporto consolidato da tempo: per ognuno abbiamo riservato trattamenti ad hoc. Ringrazio Rai Pubblicità per la collaborazione e tutti coloro che stanno lavorando per il successo di Radio Italia Live – Il Concerto.”

Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia: