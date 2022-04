Radio Italia festeggia i 40 anni con il ritorno in Radio Italia Live - Il Concerto in piazza Duomo. Svelato il cast stellare...

Radio Italia Live cast. Torna anche quest’anno il grande evento musicale live gratuito organizzato da Radio Italia e torna per festeggiare un traguardo importante… i 40 anni di Radio Italia Solomusicaitaliana.

La decima edizione dell’evento nato nel 2012 avrà luogo sabato 22 maggio 2022 in piazza Duomo a Milano a partire dalle ore 20:30. L’organizzazione è di Radio Italia con la collaborazione del Comune di Milano e a guidare la serata ci saranno ancora una volta Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Per loro sarà l’ottava volta. Nel backstage la speaker Manola Moslehi mentre tra il pubblico a raccogliere le impressioni dei presenti Daniela Cappelletti.

Come per le precedenti edizioni la sigla iniziale sarà eseguita dal vivo da Saturnino mentre i cantanti saranno nuovamente accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia.

solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di TIVÙSAT e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it.

Il Concerto sarà inoltre trasmesso in contemporanea su Sky Uno (canale 108) in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Sarà fruibile sulle app ufficiali per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

L’Hashtag ufficiale è #riliv.

Ma andiamo a scoprire il cast. Clicca in basso su continua.