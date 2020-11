Premio Musica Contro Le Mafie 2020: annunciati i nomi dei 10 finalisti

Dopo 22 giorni di votazioni la direzione artistica del Premio Musica Contro Le Mafie 2020 annuncia i 109 nomi ammessi alla finale.

Le Finali Live from Everywhere si svolgeranno nella terza settimana dicembre 2020 e sarà possibile vivere l’esperienza in streaming collegandosi sulla pagina Facebook musicacontrolemafieofficial e a una rete di numerosi partner e sostenitori.

L’11° edizione del Premio Musica contro le mafie giunge alle Fasi Live che quest’anno saranno realizzate tra virtuale e reale.

709 i brani candidati per questa edizione straordinaria, 312 artisti quelli ammessi al voto di tre giurie (Giuria Responsabile, Giuria Social e Giuria Studentesca) che hanno selezionato i 10 Finalisti.

Il lungo percorso si avvicina sempre più verso l’importante momento conclusivo della premiazione che si terrà a Casa Sanremo durante la settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

“Si preannuncia una finale diversa da quelle che siamo abituati a vivere da 10 anni a questa parte, circondati da migliaia di studenti provenienti da ogni parte d’Italia. Ne conserviamo dentro l’energia da sempre e ci servirà per trasformare l’emergenza in opportunità di maggiore diffusione. Siamo i protagonisti di un cambiamento epocale, ne siamo stati tutti, per un po’, di mesi attori impreparati. Oggi abbiamo invece il dovere di essere consapevoli e soprattutto capaci di interpretare la nostra parte. Sarà una edizione davvero straordinaria ed indimenticabile.”

Queste le parole del Presidente Gennaro de Rosa.

PREMIO MUSICA CONTRO LE MAFIE 2020

I primi due Giudici On Streaming annunciati sono Gabriella Martinelli e Dario Brunori che insieme ad una Giuria Social e una novità assoluta rappresentata dalla Giuria Generation Z” decreteranno il vincitore del concorso che ha come obiettivo la valorizzazione della musica che diffonde Buone Idee e Buone Prassi.

La Giuria Generation Z impegnata a dare un’ulteriore punto di vista critico che nasce da giovanissime musiciste che hanno già un importante percorso artistico.

La Giuria Generation Z, impegnata a dare un’ulteriore punto di vista critico che nasce da giovanissime musiciste che hanno già un importante percorso artistico, è composta da: Giovanna Camastra (Semifinalista Sanremo Young), Noemi Bruno (Premio Critica Mia Martini, Finalista Musicultura), Bianca Provenzano (Finalista All Togheter Now, Next Generation 2019), Giulia Aloia (Premio Gianni Ravera, dal 2019 lavora in USA con Royal Caribbean come Broadway Performer e Lead Vocalist).

I FINALISTI

Questi i Finalisti e i titoli dei brani della 11^ Edizione del Premio Musica contro le mafie.

Davide Ambrogio con “A San Michele” [Roma]

Cobram con “Rivoluzione” [Torino]

Emanuele Conte con “Ridono” [Povegliano (TV)]

Lucio Leoni con “Francesca” [Roma]

Joseph Foll con “Sbadiglio” [Mondragone (CE)]

Daniele De Gregori con “Prima gli Italiani” [Roma]

Donix con “Siriana” [Napoli]

Marte con “Fiesta” [Genova]

De Almeida con “Rosalia” [Palermo]

Alessandra Chiarello con “My Gun is my voice” [Rende (CS)]

I finalisti si contendono i seguenti premi:

10.000 euro per l’organizzazione di un tour (Premio che viene dal bando premi e concorsi di Nuovo Imaie grazie alla legge 93/92)

e ancora:

Esibizione sul palco dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto 2021

2 Concerti Retribuiti in Europa: Lille (Francia) – Bruxelles (Belgio) grazie alla partnership con Smart

Esibizione presso Casa Sanremo 2021

Tour all’interno dei Festival del Circuito Keepon Experience

Esibizione sul palco della giornata nazionale della legalità di Palermo 2021 con brano ri-arrangiato ed eseguito dalla banda della Polizia di Stato

Tanti gli altri Premi Speciali che verranno assegnati dalla giuria. Tra questi la possibilità di partecipare direttamente alle fasi finali live del contest 1MNEXT, iniziativa ufficiale che da diritto ad un slot per il palco del Concerto del Primo Maggio di Roma 2021.

Inoltre la Menzione Speciale del Club Tenco, il Premio Officine Buone che darà la possibilità di fare un tour in una serie di Strutture Ospedaliere ed essere ospiti della Finale Nazionale di Special Stage 2021. Inoltre verrà assegnata una borsa di produzione o studio grazie ad Acep e Unemia.

Altra novità assoluta di questa edizione il premio Once Upon a Star con la collaborazione di TIMMUSIC, che da quest’anno sarà dedicato ai grandi artisti del passato e riservato ai 10 finalisti.

In occasione del 40° anniversario della sua morte Musica contro le mafie ha deciso di celebrare uno dei più grandi artisti del secolo scorso: John Lennon.

I 10 finalisti saranno chiamati, oltre ad eseguire il loro brano, a interpretare una cover del repertorio di John Lennon che sarà assegnata dall’organizzazione e dovrà essere eseguita dal vivo. Sarà TIMMUSIC a scegliere il vincitore!