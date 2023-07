Pirames International, grandi risultati per l’aggregatore musicale italiano nel 2023

Pirames International, azienda tutta italiana nel settore del digital marketing musicale, ottiene risultati enormi nel corso di questa prima parte del 2023.

Il gruppo fondato da Federico Montesanto, già riconosciuto fra i 5 best performer nel digital market italiano certificato da FIMI, tra nuovi traguardi e prestigiose acquisizioni, vede un significativo aumento del suo market share con segno + sui principali store e piattaforme digitali.

Tra i numeri, spiccano quelli di PDU che, a tre mesi dallo storico passaggio alla distribuzione digitale con Pirames International, segna cifre da record per Mina e tutto il catalogo PDU dal 2001.

Dal 1° aprile al 30 giugno 2023, il canale YouTube dell’icona della musica italiana registra un incremento di traffico del 75% rispetto alla media degli ultimi 5 anni con una revenue pari al 102.25%.

Per Mina i nuovi inserimenti in playlist algoritmiche ed editoriali su Spotify raggiungono il +34%, complice anche il duetto con Blanco nel singolo Un Briciolo Di Allegria.

Crescono vertiginosamente anche gli ascoltatori medi mensili: 3.480.345 su Spotify e 436.587 su Amazon, con rispettivamente +1.986.917 e +375.500 di nuovi ascoltatori medi mensili.

pirames international sigla una accordo con l’erbolario

Il team di Pirames International, inoltre, mette a segno un altro importante traguardo siglando un accordo con L’Erbolario, rinomato marchio, anche questo tutto italiano, di cosmesi di derivazione vegetale.

L’azienda produce musica originale per i suoi shop e ha affidato a Montesanto e la sua squadra la gestione della raccolta dei diritti connessi in tutto il mondo della sua branded music.

Questa attività passa così per la prima volta in Italia ad un unico soggetto, senza la necessità di ricaricare tutti i dati anche presso una collecting in quanto tale passaggio sarà condotto direttamente da Pirames International.

Un nuovo servizio volto a semplificare il processo di gestione che trasforma il brand in produttore fonografico e che al contempo crea un processo virtuoso.

Pirames gestisce la distribuzione digitale integrata fino alla raccolta dei diritti connessi per le proprietà fonografiche che rappresenta in Italia e nel mondo, e attraverso i ricavi di diritti connessi L’Erbolario abbassa i costi sostenuti per la sua branded music.

“Stiamo crescendo e questi dati parlano da soli”, spiega Guido Dall’Oglio, Business Developer di Pirames International, “oltre a consolidare il nostro core business tradizionale con una distribuzione digitale che è migliorata di oltre il 29%, attraverso la nostra visione manageriale tutta italiana operiamo nel mondo tenendo lo sguardo su nuovi orizzonti e opportunità per offrire sempre maggiori servizi e semplificazioni alla creatività”.

i dati dell’azienda del primo semestre 2023

Peri i fan dei numeri o per i semplici appassionati e curiosi, di seguito trovate tutti i dati specifici di Pirames International e PDU in questo primo semestre del 2023: