Pierdavide Carone: “Malgrado le apparenze” è il suo nuovo singolo (TESTO e AUDIO)

Pierdavide Carone ha lanciato il nuovo singolo Malgrado le apparenze, che da venerdì 15 ottobre è entrato in rotazione radiofonica.

Il brano è l’ultimo estratto dal suo album Casa pubblicato a fine maggio da Artist First.

Malgrado le apparenze segue a Buonanotte, Forza e Coraggio e Caramelle (featuring Dear Jack), tutti lanciati negli ultimi anni.

Pierdavide Carone presenta così Malgrado le apparenze:

“Meglio un amore dolce ma clandestino o un odio indifferente ma conclamato? Questa la domanda di una donna spaventata, come ce ne sono ancora tante, troppe. Cosa farà lei? Vivrà un ritorno fatto di stracci, o ricomincerà una nuova vita fatta di cure?”

Il nuovo singolo è estratto dal quarto album di Pierdavide Casa, che racconta di un percorso di crescita personale ed artistica.

Casa segue a Nanì e altre storie, lanciato nove anni fa dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2012 con il brano Nanì, che seguiva a Una canzone pop e Distrattamente entrambi pubblicati nel 2010.

Pierdavide Carone – Live

Pierdavide Carone sarà in concerto, con un live acustico venerdì 22 ottobre al Legend Club di Milano.

L’artista si esibirà in un doppio live: alle ore 21:00 ed alle ore 22:45 e metterà in scena due diversi show con due differenti scalette.

MALGRADO LE APPARENZE – TESTO E AUDIO

Abbracciami stasera, domani è troppo tardi

Ritornerà il tuo uomo con gli avanzi dei suoi sguardi

Non fanno più la strada percorsa dai tuoi occhi

Che quando son felici è il paese dei balocchi

Somigliano alla vita, somigliano all’amore

E quando sono pieni come luna e il suo chiarore

Illuminano il vento, cancellano ogni pianto

Abbracciami stasera e sarò santo

Come te, come te

Che sei l’unica per me

Non ce n’è un’altra

Come te, come te

Che sei l’unica che c’è

Malgrado le apparenze

Abbracciami stanotte come non si dovrebbe

Non è solo paura se ti tremano le gambe

Paura poi di cosa, di essere scoperta

Da un uomo e dal suo orgoglio

Solo a uno dei due importa

Ma ti saprò proteggere da tutta la sua rabbia

Ma esci dalla gabbia e vola come vola una

Come te, come te

Che sei l’unica per me

Non ce n’è un’altra

Come te, come te

Che sei l’unica che c’è

Malgrado le apparenze

Malgrado le distanze

Le prime da salvare

Le seconde da tenere

Ma dammi una ragione

Sì ma una che si a vera

E che si a vera

Come te, come te

Che sei l’unica per me

Non ce n’è un’altra

Come te, come te

Che sei l’unica che c’è

Sarò sincero

Come te, come te

Che sei verità per me

Non ce n’è un’altra

Come te e perché

Tu sei l’unica che c’è

Malgrado le apparenze

Woo woo

Malgrado le apparenze