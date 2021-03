Uscirà il prossimo 9 aprile il nuovo singolo di Pierdavide Carone Buonanotte (Artist First). Nel frattempo, però, l’artista ha annunciato uno speciale appuntamento. Venerdì 26 marzo sarà trasmesso in streaming un live show acustico in diretta dal Teatro dei Filodrammatici di Treviglio.

Il nuovo singolo, scritto insieme a Lorenzo Cantarini e prodotto da Federico Nardelli, anticipa il quarto album di inediti che uscirà nei prossimi mesi.

Qualche settimana fa Pierdavide Carone ha postato una foto in studio con una didascalia eloquente, che tradisce la voglia del cantautore di far ascoltare il nuovo materiale.

“Non so quando mai sentirete ciò che stavamo facendo io e @thebarux, però almeno stavamo facendo qualcosa!!”

PIERDAVIDE CARONE BUONANOTTE

Il nuovo singolo di Pierdavide Carone Buonanotte rinnova la collaborazione tra il cantautore e Lorenzo Cantarini, componente dei Dear Jack. Risale a poco più di due anni fa il fortunato singolo Caramelle e un tour congiunto.

Il nuovo progetto discografico di Pierdavide Carone è attualmente in lavorazione e arriverà a nove anni di distanza dal suo ultimo album. Progetto realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea.

Il cantautore regalerà al suo pubblico un live show acustico in diretta streaming venerdì 26 marzo dalla suggestiva cornice del Teatro Filodrammatici di Treviglio. L’appuntamento sarà alle ore 21.00 sul canale Facebook ufficiale del Teatro Filodrammatici.