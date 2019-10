Paolo Conte: nuove date del tour “50 Years of Azzurro” (Biglietti)

Proseguono le celebrazioni per i 50 anni di Azzurro, il celebre brano di Adriano Celentano scritto da Paolo Conte. Dopo i successi del tour 2019 e il Live in Caracalla – 50 Years of Azzurro dal quale è stato tratto un album dal vivo (Qui il nostro articolo) uscito lo scorso mese di novembre, ora sono state annunciate nuove date a Napoli, Padova e Sanremo.

PAOLO CONTE – 50 YEARS OF AZZURRO

Calendario Tour – date 2019

11 ottobre – Legnano – Teatro Galleria – SOLD OUT

4 novembre – Genova – Teatro Carlo Felice – SOLD OUT

2 dicembre – Napoli – Teatro San Carlo – NUOVA DATA

Calendario Tour – date 2020

14/15 gennaio – Parigi (Francia) – Olympia

7 febbraio – Monaco (Germania) – Philarmonie

21 Marzo – Padova – Gran Teatro Geox – NUOVA DATA

30 Aprile – Sanremo – Teatro Ariston – NUOVA DATA

