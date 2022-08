Incidente con caduta e trauma cranico per Paola Turci. La cantautrice: "È stata una brutta caduta, ne avrò per qualche giorno..."

Paura per Paola Turci, la cantautrice romana nella giornata del 28 agosto è stata coinvolta in un incidente in mare riportando un trauma cranico che le ha causato il ricovero in ospedale. L’artista ha voluto rassicurare i fan sul suo stato di salute attraverso i social.

Paola non ha spiegato per il momento le dinamiche dell’incidente, una caduta in barca a quanto pare, ma ha promesso di farlo appena si sarà ripresa. Nei prossimi giorni infatti dovrà stare in ospedale sotto osservazione.

Paola Turci, l’incidente in mare

La cantaturice il prossimo 12 settembre compirà 58 anni ed è fresca dall’unione con Francesca Pascale avvenuta con una cerimonia a Montalcino, in provincia di Siena, lo scorso 2 luglio. Dopo la luna miele negli Stati Uniti Paola era impegnata in giro per l’Italia con il suo Io sono tour. Lunedì 29 agosto avrebbe dovuto esibirsi a Forlì, un concerto già rimandato lo scorso giugno quando l’artista era risultata positiva al Covid.

La data, ha dichiarato l’artista, sarà recuperata se possibile. Ecco a seguire le parole postate sui social:

“Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile“.

A tranquillizzare i fan sui social anche la moglie della cantante, Francesca Pascale, che ha scritto quanto segue:

“Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo“.

“Ti tutto” ha risposta la Turci sotto il post.

Dal punto di vista discografico Paola Turci manca dal mercato dal 2019, anno in cui, dopo una non fortunatissima partecipazione al Festival di Sanremo, pubblicò l’album Viva da morire. I rumors la vorrebbero intenzionata a tornare in gara al Festival che la lanciò artisticamente. Per le sarebbe la 12esima partecipazione.