Orlvando: da una riflessione su “L’Italia e la Corsica” nasce un brano su un amore tossico

L’Italia e la Corsica è il titolo del nuovo singolo di Orlvndo, talentuoso cantautore che ha già conquistato con le precedenti uscite le playlist editoriali di Spotify “anima R&B”, “Fresh Finds Italia” e “Graffiti Pop”, come anche “Tendenze: R&B” e “La nuova scena italiana” su Apple Music.

Orlvndo oggi è uno dei nomi maggiormente in ascesa nel panorama pop e r&b italiano grazie ad una scrittura diretta e senza filtri, leggera ma mai banale, frutto di un lungo lavoro di riflessione intima e personale.

Il nuovo singolo, L’Italia e la Corsica, è fuori dall’1 luglio con distribuzione Ada Music Italy è nato la scorsa estate guardando una cartina geografica nel periodo degli Europei di Calcio; la produzione è di Simone Laurino e di Orlvndo.

Ecco come lo racconta il cantautore:

La Corsica sia francese, eppure sia così vicina alla penisola italiana, mi ha fatto partire il cervello su una relazione tossica dalla quale difficilmente si riesce ad uscire. Questa riflessione mi ha dato lo spunto per scrivere la canzone. Spero vi faccia ballare e divertire. Buona estate!

Il singolo sarà presentato per la prima volta dal vivo venerdì 1 al Bonsai Garden di Bologna, in apertura al concerto di Fulminacci. Questi i primi appuntamenti live di Orlvndo per l’estate 2022:

16 luglio, Concerti in cima, Conegliano Veneto (TV)

23 luglio, Darsena del sale, Cervia (RA) – opening Tredici Pietro

16 settembre, Dumbo Club, Bologna – opening ISIDE

Orlvndo L’italia e la corsica testo e audio

Ho fatto un sogno lucido

sono andato subito

in camera tua.

Tenevi un libro aperto

eri nuda nel letto

stavi pensando a me.

Io amo se c’è un pubblico

tu hai cambiato sei numeri

perché odi la gente.

io vorrei litigare un po’

solo per passare il tempo

così ci sembra un film.

E allora mi urli di andar via, mi lanci cose da quest’hotel

io che chiamo la polizia facendo un tot la drama queen

tu ascolti l’opera ed io canto invece un altro tormentone

tu sei tutta francese e invece io sono mezzo terrone

Però quanto bene scopiamo nanana

Se ci pensi quasi siamo

Come l’Italia e la Corsica

Relazione tossica

Però quanto bene scopiamo nanana

Se ci pensi quasi siamo

Come l’Italia e la Corsica

Relazione tossica

Bene bene, ora ti porto a cena

non parliamo insieme, c’è la luna piena

a lume di candela citi Dostoevskij

io sorrido perché hai qualcosa tra i denti

tu ti agiti mentre pensi ai parenti

cosa pensa il daddy del mio lifestyle

se parli di anelli penso a Yuri Chechi

non ti sposo baby, non pensarci mai.

Allora alzi i toni e scleri che tremano i vetri

mi lanci i bicchieri, sono un samurai

crollano i pensieri, volano parole

tu sei bipolare, io un bel grande attore

ma i tuoi occhi neri vedo c’è l’amore, vedo c’è il mio nome, tanto poi lo sia

come va a finire questa sera ormai

Però quanto bene scopiamo nanana

Se ci pensi quasi siamo

Come l’Italia e la Corsica

Relazione tossica

Però quanto bene scopiamo nanana

Se ci pensi quasi siamo

Come l’Italia e la Corsica

Relazione tossica

Je t’aime

Merci

Tour Eiffel

Paris

Baguette

Lupin

Patè

Dior

J’adore

Champagne

No stress

Amò

No cap

No cap no cap no cap

Però quanto bene scopiamo nanana

Se ci pensi quasi siamo

Come l’Italia e la Corsica

Relazione tossica

Però quanto bene scopiamo nanana

Se ci pensi quasi siamo

Come l’Italia e la Corsica

Relazione tossica