Ora o mai più 2025: resoconto, classifica e voti della seconda puntata. Vince….

Ora o mai più: resoconto, voti e classifica della seconda puntata. Sabato 18 gennaio 2025 in onda su Rai 1 la seconda puntata della terza edizione di Ora o mai più, condotta da Marco Liorni. Dopo aver fatto conoscenza con gli 8 artisti in gara e i loro coach arrivano gli ospiti.

In questa seconda puntata del programma saranno infatti presenti Alexia, l’ex coach Fausto Leali e il vincitore della seconda edizione, Paolo Vallesi. I duetti avvengono nella seconda manche e vedranno sfide dirette a due. E attenzione, arriva anche il primo cinque di quest’edizione.

ORA O MAI PIÙ 2025: RESOCONTO DELLA SERATA

Pierdavide Carone nella clip introduttiva racconta di come sia meravigliato dal riscontro ottenuto dal pubblico: “È stato commovente anche perché la tv ti può anche massacrare“…

La sua coach Gigliola Cinquetti dichiara invece: “C’è stata una magia. La sua canzone, Di notte, è bellissima, mi piacerebbe cantarla ancora…”

Il brano su cui i due duettano è del 1973, canzone vincitrice di Canzonissima, Alle porte del sole. L’esibizione convince tutti i giudici, in particolare Masini, Rettore

Tra l’altro Raf redarguisce Riccardo Fogli e Patty Pravo in quanto hanno dichiarato un voto più alto di quello realmente dato.

“A livello emotivo è stata una bella botta adrenalinica” spiega Antonella Bucci “Entrare in un brano come Due non era facile, avrei voluto curare di più l’aspetto interpretativo.”

Il brano scelto da Raf è Battito animale. Antonella se la cava egregiamente mentre è il suo coach ad avere più di un problema di intonazione.

Britti fa una critica al modo di interpretare, ricco di virtuosismi della Bucci ma il suo coach non è d’accordo con le osservazioni del collega.

La terza coppia è quella formata da Anonimo italiano e Riccardo Fogli.

“Per me tornare dopo tanti anni su Rai 1 non è una cosa da niente. Le persone iniziano a riconoscermi, l’anonimato sta finendo. Mi sento molto pronto, umile, ma non tempo sfide” spiega Anonimo.

Fogli ha dichiarato: “Portare una maschera, soprattutto nel nostro mondo che è una mezza finzione, non è grave, anzi… merita rispetto per le sue canzoni e per le sue serate con cui è riuscito a guadagnarsi da vivere per se e la sua famiglia.”

Il brano è scelto dalla discografica dei Pooh. Noi due nel mondo e nell’anima del 1972. Critico dopo l’esibizione di Raf che avrebbe dato ad Anonimo Italiano più parti da cantare. Rettore non li ha trovati armonici.

In questa seconda puntata l’artista toglie definitivamente la maschera.

“Pago questa settimana ha dei grossi problemi alla voce ma ha ricevuto degli ottimi consigli da Patty…” spiega Liorni nell’introdurre la quarta coppia. Il cantante, nella clip, è un po’ critico per il basso voto, secondo lui poco coerente, datogli da Rettore. Il brano scelto è E dimmi che non vuoi morire.

Critico anche Matteo Amantia, nel suo caso verso Masini che diceva nella scorsa puntata di non averlo riconosciuto: “Conosce solo Cleptomania, dovrebbe ascoltarsi anche gli altri brani.” Continua poi: “Non mi aspettavo di vincere…”

Il brano scelto è 7000 caffè e, dopo l’esibizione, lui e Masini si confrontano. Rettore invece si dimostra sempre la più diretta e dà loro un cinque dicendo che entrambi erano stonati.

“Forse mi aspettavo più una prima puntata nella mia confort zone” dichiara Scanu riguardo alla contestata assegnazione “Il concetto che è passato a casa è a questo la canzone non piace, che sarebbe anche un mio diritto. Se mi si da un brano come quello l’aspettativa è portare a casa un’esibizione buona e non emozionate. Secondo me tra l’altro è venuta meglio datemi un martello che per Tutte le volte che.”

Le critiche sul web, va detto, sono state eccessivamente feroci. Valerio spiega: “Da ora o mai più è un attimo… ho letto delle critiche feroci. Io vengo da una formazione rigida… se io allentassi anche questa mia disciplina, perderei un po’ di credibilità.”

Il brano di questa settimana è Fortissimo. Rettore, dopo l’esibizione, critica il fatto che Valerio abbia cantato poco e che non ha sentito le note alte di Scanu. La Pavone le suggerisce di mettersi un Amplifon. Masini la spiega meglio: “È una questione di voce, quella di Rita è più riconoscibile ed è risaltata di più… la divisione delle parti dovevano essere più equilibrata”.

Scanu risponde, in maniera tecnica, che le parti erano equilibrate, semplicemente essendo una coppia uomo e donna con diverse tonalità, devono ancora trovare la quadra.

Terzultima coppia quella formata da Carlotta e Rettore. La prima afferma di esserci rimasta un po’ male per i 7 della prima puntata da alcuni coach: “La mando giù ma…”

Rettore spiega: “Qualcuno è stato un po’ tirchio, tipo Masini e Britti…”

Il brano di questa settimana è iconico, ma tosto, Kobra. Il voto della giuria è mediamente 7, Carlotta non riesce a distinguersi secondo loro.

Loredana Errore, che questa settimana canta con il suo coach Ci vorrebbe il mare, conferma di essersi sentita un po’ impiccata nella puntata precedente: “Lo so da me che quella non è stata un’esibizione di cui essere soddisfatta. Spero questa volta di emozionarmi ma con più tecnica.”

Per Loredana complimenti e ben 3 dieci.

Prima della seconda manche duetto a sorpresa tra Riccardo Fogli e Patty Pravo sulle note de La Bambola. Un duetto importante perché, per chi non lo sapesse, i due artisti ebbero negli anni ’70 una storia importante. Fogli non solo lasciò l’allora moglie, Viola Valentino, per la Pravo ma lasciò anche i Pooh.

