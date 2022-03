Dopo “Scuba diving” torna Olly con “Un’altra volta”, una richiesta d’amore dolce e diretta

Torna venerdì 18 marzo 2022 OLLY con un nuovo singolo per Aleph Records / Epic / Sony Music Italy… Un’altra volta, una canzone che racconta nel testo una richiesta d’amore dolce, diretta e piena di significato.

Federico Olivieri, in arte Olly, nella sua musica spazi tra il rap e il pop, mantenendo un perfetto equilibrio tra la sua vena più malinconica e sonorità estremamente ballabili.

Classe 2001, la sua carriera parte nel 2016 con la pubblicazione dei primi brani su Soundcloud e con i primi live che gli permettono di distinguendosi all’interno della scena rap genovese. Nel 2018, dopo un periodo trascorso in Inghilterra, pubblica alcuni pezzi prodotti dall’amico Yanomi.

I primi successi arrivano nel 2019, con il singolo Il primo amore (oltre tre milioni di stream) mentre nel 2020, anticipato dal singolo Mai e poi mai, pubblica il debut EP Io sono.

Nel 2021 inizia un percorso con Aleph, etichetta del gruppo Metatron, con la quale è uscito il 28 maggio il singolo Lego che porta Olly a diventare Artista del Mese su MTV New Generation. Nell’estate dello stesso anno esce il remix de La Notte, uno dei brani più iconici e emozionanti della storia recente della musica italiana, firmato insieme alla stessa Arisa.

Il 22 ottobre è la volta di Hai Fatto Bene mentre il 2022 si apre con la pubblicazione del singolo Scuba diving, canzoni che lo porta a superare oltre 250.000 ascoltatori mensili su Spotify.

Olly Un’altra volta testo e significato

UN’ALTRA VOLTA rappresenta una richiesta d’amore dolce ma diretta. Il brano è una ballad nostalgica da cantare sul dancefloor: nel singolo il contrasto tra elementi tipici delle sonorità anni novanta, come i bassi profondi del ritornello e la cassa dritta del beat e il timbro malinconico della voce di Olly che con timidezza si propone alla persona amata. La produzione è a cura di JVLI. Ecco come racconta il brano l’artista:

Nel tempo ho preso l’abitudine di allontanarmi da ciò che già in passato non ha funzionato. Con questa traccia ho voluto toccare questo tasto: cercare di recuperare e ricostruire ciò che in passato mi ha fatto sentire pieno di vita, anche se non ha funzionato.

È sempre presente la vena nostalgica che mi contraddistingue, in quanto è presente il riferimento ad un’ennesima relazione in cui finisco per espormi e ferirmi solo io, come ahimè è quasi sempre successo nella mia vita.

Olly un’altra volta testo

In arrivo