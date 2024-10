Grande successo per Olly che debutta con “Tutta vita” al quinto posto della Top Album Debut Global di Spotify

“Tutta vita” di Olly, il nuovo album del cantautore uscito venerdì scorso, artista che ha già raggiunto la vetta della classifica singoli FIMI con “Per due come noi” feat. Angelina Mango ed è virale su TikTok con “Scarabocchi”, nelle prime 72 ore dal lancio, è il quinto album più ascoltato al mondo su Spotify da venerdì 25 a domenica 27 ottobre.

A indicarlo è la Top Album Debut Global, la classifica settimanale di Spotify che svela i dieci album più ascoltati in tutto il mondo, esclusi gli Stati Uniti, nelle prime 72 ore dal lancio.

OLLY IL DEBUTTO DI TUTTA VITA RISPETTO AI COLLEGHI

Il quinto posto di Olly, artista che ha pubblicato un album con 12 brani e solo due feat (Angelina Mango ed Enrico Nigiotti), rappresenta un ottimo risultato per il nuovo pop italiano. Sì, perché, nonostante l’influenza rap con le “sporche” usate in quasi tutti i brani, “Tutta vita” si conferma come un album cantautorale di matrice puramente pop.

Olly è riuscito a posizionarsi quinto, superando il debutto di colleghi italiani non urban come Ultimo, Angelina Mango e Tananai.

Meglio di lui, tra gli italiani, sono riusciti a fare solo grandi nomi del nuovo rap italiano, che lo superano nelle prime posizioni della Top Album Debut Global grazie ad un numero maggiore di brani e, soprattutto, di ospiti. Ecco chi:

Kid Yugi (15 brani, 10 feat. in “ I Nomi del Diavolo ”) e Tony Effe (19 brani, 12 feat. in “ Icon ”) hanno debuttato al primo posto.

(15 brani, 10 feat. in “ ”) e (19 brani, 12 feat. in “ ”) hanno debuttato al primo posto. Simba La Rue (16 brani, 9 feat. in “ Tunnel ”), Geolier (21 brani, 10 feat. in “ Dio lo sa ”), Rose Villain (12 brani, 5 feat. in “ Radio Sakura ”), Capo Plaza (20 brani, 7 feat. in “ Ferite ”), Lazza (18 brani, 8 feat. in “ Locura ”) e Shiva (18 brani, 8 feat. in “ Milano Angels ”) che hanno debuttato al secondo posto.

(16 brani, 9 feat. in “ ”), (21 brani, 10 feat. in “ ”), (12 brani, 5 feat. in “ ”), (20 brani, 7 feat. in “ ”), (18 brani, 8 feat. in “ ”) e (18 brani, 8 feat. in “ ”) che hanno debuttato al secondo posto. Anna (18 brani, 10 feat. in “ Vera Baddie ”), Night Skinny (album di soli featuring per il produttore) e yungest Moonstar (“ Sfaciolate Mixtape ” senza featuring) che hanno debuttato al terzo posto.

(18 brani, 10 feat. in “ ”), (album di soli featuring per il produttore) e (“ ” senza featuring) che hanno debuttato al terzo posto. Club Dogo (11 brani, 3 feat.) e Rhove (19 brani, 7 feat.), quarto posto.

In quinta posizione, alla pari con Olly, troviamo il debutto di Mahmood con “Nel letto degli altri”, un album di 14 brani tra cui la hit sanremese “Tuta Gold” e quattro featuring.

A seguire, per il 2024, nella Spotify Top Album Debut Global troviamo Baby Gang (6°), Neima Ezza e Co Sang (7°), Ultimo, Angelina Mango, Lele Blade e Tananai (9°) e Mr. Rain e Side Baby in decima posizione.

In un panorama musicale sempre più sfaccettato, il successo di Olly dimostra come il nuovo pop italiano, contaminato e audace, possa conquistare spazi importanti.