Nuova musica per Laura Pausini? Sui social arrivano i primi indizi!

È un periodo intenso di impegni e soddisfazioni per Laura Pausini, reduce dall’aggiunta di alcune date al suo tour 2024 in partenza, la collaborazione con Lazza e soprattutto dalla sua quindicesima nomination in carriera ai Latin Grammy 2024 con l’album Anime Parallele – Almas Paralelas.

In più, sul suo profilo Instagram qualche giorno fa la Pausini ha postato una foto del suo occhio con una didascalia che lascia ben poco spazio ai dubbi, ma la domanda sorge comunque spontanea: è in arrivo nuova musica?

La didascalia parla chiaro – essendo stata scritta in ben cinque lingue: «Siete pronti? L’appuntamento è a Milano il 24 settembre. Per tutti gli iscritti al mio Fanclub @laura4u_official, è arrivato il momento di aprire la vostra mail e di scoprire che cosa succederà», anticipata dall’emoji dell’occhio.

Ciò che si può facilmente intuire da questo suo piccolo spoiler – se così vogliamo considerarlo – è che martedì 24 settembre il suo fanclub avrà la possibilità di vivere un’esperienza unica in anteprima proprio insieme all’artista.

Non ci resta altro che segnarci questa data e scoprire cosa ci regalerà Laura Pausini!

LAURA PAUSINI: il singolo con lazza e il world tour 2024

In attesa di ciò che accadrà martedì 24, ricapitoliamo cosa è successo nelle ultime settimane per la regina del pop italiano.

Oltre alla nomination al Latin Grammy 2024, venerdì 13 settembre è uscito il singolo di Lazza, Zeri in più (Locura), proprio in sua compagnia e che in un solo giorno ha totalizzato quasi 900 mila stream su Spotify e attualmente ne conta intorno ai 3.4M. Si tratta anche dell’esordio della Pausini nel panorama musicale rap italiano.

Per ultimo, ma non meno importante, l’artista sarà protagonista del suo Laura Pausini World Tour Winter 2024 che partirà a novembre dal Regno Unito, prodotto da Friends & Partners.

Di seguito, le date aggiornate:

4 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

5 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

13 NOVEMBRE 2024 – EBOLI @ PALASELE

15 NOVEMBRE 2024 – BARI @ PALAFLORIO

16 NOVEMBRE 2024 – BARI @ PALAFLORIO

18 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

19 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 NOVEMBRE 2024 – LIVORNO @ MODIGLIANI FORUM

23 NOVEMBRE 2024 – PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

27 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ UNIPOL FORUM

28 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ UNIPOL FORUM

30 NOVEMBRE 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

3 DICEMBRE 2024 – MARSIGLIA (FRANCIA) @ LE DOME

5 DICEMBRE 2024 – MALAGA (SPAGNA) @ PALACIO DEPORTES MARTIN CARPENA

7 DICEMBRE 2024 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

9 DICEMBRE 2024 – GINEVRA (SVIZZERA) @ ARENA GENF

11 DICEMBRE 2024 – BASILEA (SVIZZERA) @ ST JAKOBS HALLE

12 DICEMBRE 2024 – MONACO (GERMANIA) @ OLYMPIAHALLE

16 DICEMBRE 2024 – SOFIA (BULGARIA) @ ARENA ARMEEC

18 DICEMBRE 2024 – BELGRADO (SERBIA) @ STARK ARENA

20 DICEMBRE 2024 – LUBIANA (SLOVENIA) @ ARENA STOZICE

28 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

29 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

31 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA (HAPPY NEW YEAR)

