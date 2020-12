È uscito il nuovo singolo di Nuela Settimo Nano, che arriva dopo i brani Carote, Ti Voglio Al Mio Funerale, Frozen, Uova e Odio Tutti che insieme hanno totalizzato più di 45 milioni di views / stream.

Settimo Nano, prodotto da sedd, è un ironico e pungente tormentone dedicato da Nuela ai suoi haters, già presentato a cappella lo scorso anno agli Home Visit di X Factor (ne abbiamo parlato Qui).

Si tratta di un ironico brano pop – electro, con influenze trap, nel quale Nuela risponde in maniera provocatoria a chi lo aveva insultato dopo il successo del singolo Carote, paragonando l’hater all’ultimo dei sette nani, di cui solitamente non si ricorda mai il nome.

L’uscita del singolo è stata anticipata dalla pubblicazione, sui profili social e YouTube dell’artista, di un pungente e divertente trailer del videoclip. Nuela è sdraiato sul lettino durante una seduta di psicanalisi, a causa della propria ossessione per le carote e le uova, comunica al proprio psicanalista il tanto temuto ritorno dell’hater per eccellenza, il settimo nano.

NUELA SETTIMO NANO – IL TESTO

Testo: Emanuele Crisanti (Nuela)

Musica: Alessandro Manzo (sedd)

Etichetta: 2020 Hokuto Empire – Distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

Edizioni: Mamely

Settimo nano, sei solo un settimo nano

Settimo nano, ci vedi da così lontano?

Biancaneve, non ti aveva programmato

Settimo nano, torna presto, guida piano

Ciao sono Nue, 389 chiamami sul cell

Aspe’ siamo in onda? Alla fine sei arrivata seconda

Sono un’icona, regno su Roma, su tutta la zona

No, io non gioco, volevi il ghiaccio ma ti ho dato il fuoco

Settimo nano, sei solo un settimo nano

Settimo nano, ci vedi da così lontano?

Biancaneve, non ti aveva programmato

Settimo nano, torna presto, guida piano

Ora sei di moda ma domani sarai nada (nada)

Lo decide Nuela quando inizia la serata

Devi smetterla di mangiarti le unghie

Sette, otto, nove, come Lilli Gruber

Settimo nano, sei solo un settimo nano

Settimo nano, ci vedi da così lontano?

Biancaneve, non ti aveva programmato

Settimo nano, torna presto, guida piano

Specchio, specchio, delle mie brame

Sono il più bello di ‘sto reame

Porta il secchiello, porta dell’acqua

Voglio un castello, lo voglio di sabbia

Ti comporti male poveri i fratelli Grimm,

Ti comporti male e allora suck my di-

Biancaneve, non ti aveva programmato

Settimo nano, torna presto, guida piano

Uh