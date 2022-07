Novelo si racconta con leggerezza e ironia nel nuovo singolo “Quando puoi”

Quando puoi è il titolo del nuovo singolo di Novelo fuori da mercoledì 20 luglio per Island Records – Universal Music Italia. Un testo in cui l’artista, usando rime incalzante e dirette, si racconta con ironia.

Novelo, anagramma di No love, è il nome d’arte di Andrea Leone, giovane cantautore napoletano classe ’96.

L’esordio avviene su Soundcloud, il primo brano si intitola Traccia 3, brani che nel 2019 racchiude nella sua prima uscita discografica, Aprile.

Nel 2020 entra nel roster di Island Records e pubblica Carriera, Solo Se Non Ti Vedo e Psicologo. Dopo qualche mese, a settembre, firma un contratto di management con Maciste Dischi e arriva la collaborazione con un altro artista dell’etichetta, Giuse The Lizia, in Tipo fine.

L’album Caro mostro è anticipato dai singoli Illinois, Cos’è che non va e, nel 2022, Oggi se ne va. Ora è fuori il nuovo singolo, Quando puoi.

Con questa canzone Novelo consolida il proprio immaginario legato al mondo sonoro d’oltreoceano in cui fonde generi diversi. Nel brano, caratterizzato da sonorità urban, l’artista si racconta così:

“Credo che prendersi in giro sia essenziale in questa vita. Era da un pò di tempo che non davo di matto! E sono grato a Jacopo Sinigaglia (BRAIL) per avere reso funky questo concetto.“

La produzione è curata da BRAIL.

NOVELO QUANDO PUOI TESTO E AUDIO

È da un po’ che non andavo di matto

Volevo fare il rapper, scopano sempre

Ho conosciuto lei, quindi okay, già sto bene

Ho il doppio dei problemi del 2017, ah

Ne prendo otto solo perché c’ho sete

Ma poi finisce come, già sapete

Perdere un treno per me non è una catastrofe

No, quelle vere c’hanno i tacchi alti

È da un po’ che non vado d’accordo

Sono in molti ad odiare l’amore territorio

Di una donna madre che si fida del papà

Che disegna con le dita una mappa

E da molto ho cambiato opinione

Ora forse ho la figlia ubriaca con il suo nuovo coglione

Finge di essere innamorata, a letto finge

E quando puoi, puoi, puoi lasciami da solo

Senza vivere dentro me, ehi-ah

So che mi vuoi-oi-oi prendere, ma poi

Prenderti anche gioco di me, ehi-eh, ehi-eh

Sai, domani vado via, ehi, ti prego [Ti prego

Non dimenticare mai chi sei, pff

Dai [Dai], dicono che vivere ti ammazza [Ah, ah

Sei la causa e pure l’effetto

Io ti chiamavo a casa pure se eri l’inferno [Ah

Era un po’ che me ne stavo fermo

Volevo fare il rapper, non mi riesce

Ho conosciuto lei, quindi okay, già si esce

Tempo di capire da quale porta si esce

Ne prendo una, sono tutte le stesse

Basta che curi questo male, non mi interessa

E quando puoi, puoi, puoi lasciami da solo

Senza vivere dentro me, ehi-ah

So che mi vuoi-oi-oi prendere, ma poi

Prenderti anche gioco di me, ehi-eh, ehi-eh

Caro Andrea, com’è stato famare la bestia?

Quale posto ti ha reso il ragazzo che regge le lacrime?

Vale quello vulnerabile

Caro Andrea, non esisti, non diventi vecchio

Non deludi, non ti fai deludere

Intanto pensa a ciò che mostro

Firmato: il mostro

E quando puoi, puoi, puoi lasciami da solo

Senza vivere dentro me, ehi-ah

So che mi vuoi-oi-oi prendere, ma poi

Prenderti anche gioco di me, ehi-eh, ehi-eh

È da un po’ che non mi riconosco

Mi hai tolto pure il like, mi dicono: “Bravo Novelo”

Sei diventato: “Ehi, lo faccio per vivere”

Volevi fare il rapper, ora fai ridere

Caro mostro, rimani con me

Caro mostro, rimani con me, ah, ah

Caro mostro, rimani con me

Ma quando poi esce