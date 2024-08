Non solo “Sesso e samba”, le classifiche dell’estate 2024 premiano le donne lanciate da Amici di Maria De Filippi

Gaia, Annalisa, Elodie, Alessandra Amoroso… il pop italiano al femminile, sopratutto quello delle artiste lanciate da Amici di Maria De Filippi, nell’estate 2024 ha sfornato diverse hit che stazionano nella Top 10 della classifica FIMI singoli.

Da settimane, 10 per la precisione, in vetta alla chart dei singoli staziona il duetto tra Tony Effe e Gaia sulle note di Sesso e Samba. La vincitrice della 19esima edizione di Amici viene così portata in trionfo grazie alla collaborazione col rapper, come già avvenuto lo scorso anno per Emma, e dopo i risultati buoni ma non proprio esaltanti degli ultimi due singoli, Tokyo e Dea Saffica.

AMICI DI MARIA DE FILIPPI E DONNE IN CLASSIFICA

Gaia guida una Top 10 in cui i talenti al femminile lanciati dal Talent Show di Maria De Filippi sono molto presenti con un genere, il pop, che spesso viene schiacciato dall’urban e dal rap.

Alla terza posizione delle classifiche troviamo infatti il duetto tra Tananai e Annalisa sulle note di Storie brevi. La cantante lanciata nel 2010/2011 da Amici di Maria De Filippi negli ultimi due anni ha infatti raccolto i risultati di anni spesi a lavorare e sperimentare, anni in cui è stata fondamentale la perseveranza dell’ex presidente Warner Music, Marco Alboni.

Scendo di qualche posizione e oltrepassando un’altra artista donna, in questo caso urban, Rose Villain con Guè, al settimo posto della classifica troviamo Elodie con Black Nirvana.

Decimo posto invece per la coppia tutta al femminile che si sta rivelando una delle sorprese dell’estate 2024 (il loro brano è stato anche il più shazammato in Polonia!). Parliamo di Alessandra Amoroso con BigMama.

La vincitrice di Amici 8 si è lasciata andare al sul lato spensierato dopo l’ingiusto “bullismo social” subito lo scorso anno (vedi qui) e dopo il debutto in gara sul palco del Festival di Sanremo.

La loro Mezzo rotto ha fatto centro surclassando brani inizialmente più accreditati come possibili hit estive.

La presenza Amici di Maria De Filippi in Top 50 continua poi con Sinceramente di Annalisa, Melodrama di Angelina Mango e, appena fuori, Femme fatale di Emma.

Rimanendo sul tema classifiche e Amici continua il trend non propriamente positivo della vincitrice dell’ultima edizione, Sarah Toscano.

Nonostante il supporto massiccio da parte di Amici, Spotify (che da mesi la inserisce in pratica in ogni grossa playlist, persino “Scuola Indie“) e della Warner, il suo ultimo singolo, Roulette, ha collezionato in quasi tre settimane solo poco più di 340.000 stream su Spotify senza riuscire ad entrare nella Top 100 FIMI singoli.

Anche i singoli precedenti, in primis la mancata hit Sexy magica, nonostante la visibilità data dal programma della De Filippi, non è ancora certificata con il disco d’oro.

Del resto ascoltando l’ultimo singolo, un brano in cui una ragazza appena diciottenne canta a ritmo di Milano di Aisha e Se mi lasci non vale di Julio Iglesias (ascoltare per trovare le somiglianze) di mano di Poker e Roulette, non si può che pensare che sarebbe giusto tornare a cucire le canzoni sulle interpreti e su chi le canta.