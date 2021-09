Noemi: Milano vibra come un Glicine di note ed emozioni

Noemi live Carroponte, 11 settembre 2021

Dopo tanti mesi finalmente torno ad assistere ad un concerto live nella caratteristica location del Carroponte a Sesto San Giovanni ad un passo da Milano.

Il Carroponte tappa milanese di molti live outdoor ospita il Metamorfosi Summer Tour di Noemi.

Tra distanziamento, mascherine e green pass inizia il concerto con l’opening act di Martina Beltrami accompagnata da Matteo Brioschi.

NOEMI LIVE

Dopo qualche minuto di attesa Noemi arriva sul palco e intona Glicine al piano per proseguire con Metamorfosi, la grintosa Ora e Si illumina quattro nuovi brani presenti nell’album Metamorfosi.

Noemi ringrazia i presenti e tutte le persone che lavorano nel mondo della musica e dello spettacolo dietro le quinte.

Prosegue con una parentesi folk cantando Passenger e Il cielo toccherò brano del film distribuito da Disney: Brave (Ribelle).

Si continua quindi con Per tutta la vita, Senza lacrime e L’attrazione, canzone scritta da Giuseppe Anastasi che Noemi presenta così:

In amore e amicizia bisogna mantenere il giusto equilibrio e questa canzone lo racconta molto bene

segue Solo meraviglie. A questo punto Noemi spiega come conobbe Fiorella Mannoia da cui capì l’importanza del testo e dell’interpretazione e canta la hit incisa in duetto con Fiorella, L’amore si odia.

Il concerto continua con Acciaio, Bagnati dal sole, eseguita in totale duetto e simbiosi con il pubblico e Tu non devi.

Segue poi l’accoppiata Makumba, ultimo singolo lanciato in duetto con Carl Brave, per passare al primo successo del post X Factor, Briciole mixato con You make me feel like a natural woman.

E’ il momento di Sono solo parole, Limite in cui Noemi invita tutti a stare in piedi (ognuno rigorosamente al proprio posto) per accompagnarla a ritmo di applausi e per potersi muovere un po’.

Noemi raccontando questa volta di come conobbe Vasco Rossi e del suo desiderio di interpretare una sua canzone… ed è quindi il momento di Vuoto a perdere brano scritto per lei per l’appunto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.

Si chiude il live con un tripudio di applausi e Noemi si fa desiderare per qualche minuto prima dell’atteso bis di Glicine.

Tutto il Carroponte accompagna Noemi sulle note del brano, presentato all’ultimo Festival di Sanremo, con le luci dei telefoni creando una scenario molto particolare.

Il concerto si chiude con il bis di Makumba e Noemi ripresenta gli artisti che l’hanno accompagnata sul palco. Luciano Zannoni, Gabriele Greco e Flavia Massimo.

La scaletta