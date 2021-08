Partito l'obbligo dei Green pass per Concerti e luoghi di aggregazione. Ecco come ottenerlo...

Dal 6 agosto è scattato l’obbligo del Green pass per tutta una serie di luoghi di aggregazione di gruppo tra cui ovviamente anche i concerti. Ma come si ottiene?

Innanzitutto una premessa: ci sono stati mandati una serie di screenshot che mostrano siti che vendono i Green pass… statene assolutamente alla larga in quanto non solo non è valido, non ha nessun valore e non protegge, ovviamente, la vostra salute e quella degli altri, ma acquistarlo è un reato.

Fatta questa dovuta premessa ricordiamo che il Green pass è l’unico lasciapassare per poter accedere alle seguenti attività:

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso

spettacoli aperti al pubblico

eventi e competizioni sportive

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive

sagre e fiere, convegni e congressi

centri termali, parchi tematici e di divertimento

centri culturali, centri sociali e ricreativi (con esclusione dei centri educativi per l’infanzia)

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

concorsi pubblici .

Nonostante sia richiesto il Green pass (per i concerti, nel caso del nostro articolo) non è detto che si debba essere obbligatoriamente vaccinati.

Il Green pass nel nostro paese viene abilitato dopo la somministrazione della prima dose, purché sia avvenuta da almeno di 15 giorni e viene aggiornato, ovviamente, dopo la seconda dose (viene rilasciato ovviamente anche a chi si è vaccinato con un vaccino anti covid-19 unica dose)

Ma come ottenerlo? Basterà scaricare l’app gratuita IO (o anche AppImmuni) e registrarsi all’interno di essa. Automaticamente il Green pass sarà disponibile sempre sul vostro Smartphone, potrà essere inviato via mail o salvato nel Wallet del cellulare.

Oppure si potrà andare su questo sito con tessera sanitaria o SPID e scaricarlo.

Inoltre chi ha scelto di non vaccinarsi e non ha contratto il virus in precedenza potrà sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico rapido) e, in caso risultasse negativo, riceverà un green pass valido per 48h dal momento in cui è stato fatto il tampone.