Nicola Ferrari porta il suo rock dal vivo tra arene e teatri con il Your Time Is Now Tour 2026, che prende il nome dall’ultimo EP. Un calendario che tocca piazze e palchi importanti, tra collaborazioni e nuovi brani presentati in anteprima, mentre in radio gira il nuovo singolo Lone Soul.
Nicola Ferrari, le date del Your Time Is Now Tour 2026
|Città
|Venue
|Montecatini Terme
|Piazza del Popolo
|Firenze
|Hard Rock Cafe
|Castel San Pietro
|Teatro Arena
|Sanremo
|Piazza Pian di Nave
|Rimini
|Arena Francesca da Rimini
|Ferrara
|Castello di Ferrara
|Sanremo
|Teatro Ariston
|Sassuolo
|Teatro Carani
|Modena
|Teatro Storchi
Il calendario unisce piazze estive e teatri storici, con alcune tappe simbolo come il Teatro Ariston di Sanremo e il Castello di Ferrara.
Il nuovo singolo Lone Soul
Ad accompagnare il tour c’è Lone Soul, il nuovo singolo in radio. Un brano intenso e introspettivo che racconta un’anima solitaria alla ricerca, nel buio, di un segnale o di una benedizione: una lotta contro il senso di vuoto, con l’obiettivo di riscoprire e liberare l’amore.
Il singolo è prodotto da NF Records per Astralmusic, con arrangiamenti e direzione artistica di Nicola “Nik” Messori in collaborazione con Francesco Mignogna. La copertina e il progetto grafico sono firmati Digital Design, la foto di copertina è di Licia Carpi, il management è di Francesca Mercury.
Il videoclip, realizzato da Simone Gazzola, riporta lo spettatore nella dimensione del live: un racconto visivo che cattura l’energia del contatto diretto tra musica e pubblico, immerso nell’atmosfera intima di un music club. È stato girato a Bologna al Bravo Caffè, storico locale della scena musicale italiana.
Chi è Nicola Ferrari
Nicola Ferrari nasce a Sassuolo nel 1990. Cresciuto tra il rock di Green Day, Oasis e Red Hot Chili Peppers e i classici anni Settanta di Led Zeppelin e Rolling Stones, fonda la prima band durante il liceo, passando presto dalle cover ai brani inediti. Dopo anni con il gruppo, dal 2014 intraprende un percorso da solista che oggi è la sua dimensione principale.
A febbraio 2025 ha pubblicato il primo album Again, 14 tracce anticipate da un EP di sei brani uscito a novembre 2024. Autore e compositore di tutti i suoi pezzi, è al lavoro sul nuovo album, anticipato da cinque singoli pubblicati a cadenza mensile, che comprenderà anche i brani dell’ultimo EP. Per Ferrari il palco resta il centro di tutto: “È sul palco che la musica vive davvero, ed è lì che posso condividere ciò che sento”.