25 Giugno 2026
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25 Giugno 2026

Nicola Ferrari in tour tra arene e teatri con Your Time Is Now

Il Your Time Is Now Tour porta il rock del cantautore di Sassuolo tra piazze e teatri storici.

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Nicola Ferrari canta al microfono sul palco durante un concerto del Your Time Is Now Tour
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Nicola Ferrari porta il suo rock dal vivo tra arene e teatri con il Your Time Is Now Tour 2026, che prende il nome dall’ultimo EP. Un calendario che tocca piazze e palchi importanti, tra collaborazioni e nuovi brani presentati in anteprima, mentre in radio gira il nuovo singolo Lone Soul.

Nicola Ferrari, le date del Your Time Is Now Tour 2026

Città Venue
Montecatini Terme Piazza del Popolo
Firenze Hard Rock Cafe
Castel San Pietro Teatro Arena
Sanremo Piazza Pian di Nave
Rimini Arena Francesca da Rimini
Ferrara Castello di Ferrara
Sanremo Teatro Ariston
Sassuolo Teatro Carani
Modena Teatro Storchi

Il calendario unisce piazze estive e teatri storici, con alcune tappe simbolo come il Teatro Ariston di Sanremo e il Castello di Ferrara.

Il nuovo singolo Lone Soul

Ad accompagnare il tour c’è Lone Soul, il nuovo singolo in radio. Un brano intenso e introspettivo che racconta un’anima solitaria alla ricerca, nel buio, di un segnale o di una benedizione: una lotta contro il senso di vuoto, con l’obiettivo di riscoprire e liberare l’amore.

Il singolo è prodotto da NF Records per Astralmusic, con arrangiamenti e direzione artistica di Nicola “Nik” Messori in collaborazione con Francesco Mignogna. La copertina e il progetto grafico sono firmati Digital Design, la foto di copertina è di Licia Carpi, il management è di Francesca Mercury.

Il videoclip, realizzato da Simone Gazzola, riporta lo spettatore nella dimensione del live: un racconto visivo che cattura l’energia del contatto diretto tra musica e pubblico, immerso nell’atmosfera intima di un music club. È stato girato a Bologna al Bravo Caffè, storico locale della scena musicale italiana.

Chi è Nicola Ferrari

Nicola Ferrari nasce a Sassuolo nel 1990. Cresciuto tra il rock di Green Day, Oasis e Red Hot Chili Peppers e i classici anni Settanta di Led Zeppelin e Rolling Stones, fonda la prima band durante il liceo, passando presto dalle cover ai brani inediti. Dopo anni con il gruppo, dal 2014 intraprende un percorso da solista che oggi è la sua dimensione principale.

A febbraio 2025 ha pubblicato il primo album Again, 14 tracce anticipate da un EP di sei brani uscito a novembre 2024. Autore e compositore di tutti i suoi pezzi, è al lavoro sul nuovo album, anticipato da cinque singoli pubblicati a cadenza mensile, che comprenderà anche i brani dell’ultimo EP. Per Ferrari il palco resta il centro di tutto: “È sul palco che la musica vive davvero, ed è lì che posso condividere ciò che sento”.

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