Nico Arezzo prova a scivolare via dalle sue bugie in “Goccia a goccia”

Goccia a goccia è il nuovo singolo di Nico Arezzo, tra i cantautori più interessanti della nuova scena italiana, attualmente finalista di Musicultura 2024.

L’artista siciliano attualmente di stanza a Bologna lancia venerdì 12 aprile questo nuovo brano con Artist First.

Una penna penna intima e accogliente che si unisce al suono caldo e funky in un brano che parla di tutte le bugie che ci raccontiamo quando non vogliamo vedere un problema.

Nico Arezzo racconta così questo brano da ascoltare per non annegare:

“Mi racconto un mare di cazzate e l’unico modo che ho per non affogare è provare a scivolarci sopra. ‘Goccia Goccia’ nasce dopo troppe scelte sbagliate, ma non cerca assolutamente di sistemare la situazione, perché non ne sarebbe in grado. Lei prova piano piano a distrarti e tu goccia dopo goccia scivoli”.

Questo pezzo continua il percorso di costante crescita del giovane cantautore che ha debuttato 16enne vincendo il FestivalShow per poi apparire a X Factor ed essere selezionato tra gli emergenti di Sanremo Giovani.

Attualmente Nico, tra un concerto, un session di scrittura e la passione per la cucina, sta lavorando al suo primo album.

NICO AREZZO GOCCIA A GOCCIA TESTO

Non mi sto simpatico

Convivo con attacchi… di panico

Le parole sono importanti

Ma chi ha inventato la parola pa-nico

Un po’ mi sta sul cazzo

Sento un certo imbarazzo

Ma credo sia normale

Con me stesso ho una relazione occasionale

Penso giusto ma sbaglio a parlare

Dovrei farmi sistemare il labiale

Tu non prenderla sul personale

Anche il mondo, se ci pensi, è bipolare

Un mare di cazzate mi racconti

A me sale la voglia di prendermi a cazzotti

Farmi male

Piano piano, goccia goccia sanguinare

Scivolare insieme a loro io

Piano piano, goccia goccia io

Piano piano, goccia goccia io

Piano piano, goccia goccia io

Piano piano, goccia goccia

Ho più termiti dentro che treni Termini

I miei complessi si fanno gomitoli

Metto polvere sotto tappeti prima di

Invitarti qui

Come puoi invidiarmi se

Oggi rompo tutto ciò che tocco, fragile

Dall’esterno sembra tutto così, facile

Ma qua dentro tutto rotto sembra, grandine

Da domani goccia goccia faccio ordine

Un mare di cazzate mi racconti

A me sale la voglia di prendermi a cazzotti

Farmi male

Piano piano, goccia goccia sanguinare

Scivolare insieme a loro io

Piano piano, goccia goccia io

Piano piano, goccia goccia io

Piano piano, goccia goccia io

Piano piano, goccia goccia